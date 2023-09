iOS 17.0.2, iPadOS 17.0.2 i watchOS 10.0.2 – co nowego wnosi aktualizacja?

iOS 17.0.2, iPadOS 17.0.2 i watchOS 10.0.2 to najnowsze uaktualnienia dla sprzętów Apple. Co nowego wprowadza aktualizacja na urządzenia z logo nadgryzionego jabłka? Nie ma tu nowości. Aktualizacje iOS 17.0.2, iPadOS 17.0.2 i watchOS 10.0.2 to łatki zawierające poprawki znalezionych błędów oraz problemów.