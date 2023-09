iPhone 15 Plus lepszy od Pro Max. Chodzi o czas pracy na baterii

iPhone 15 Plus pod jednym względem jest lepszy od modelu Pro Max. To czas pracy na baterii, który w tym telefonie jest lepszy od znacznie droższego flagowca. Test wykazał, że iPhone 15 Plus na jednym naładowaniu akumulatora jest w stanie pracować przez ponad 13 godzin. To o ponad godzinę dłużej od Pro Max.

iPhone 15 Plus i Pro Max mają podobne akumulatory oraz ekrany o tej samej wielkości. Który z tych telefonów Apple zapewnia dłuższy czas pracy na baterii? Mogłoby się wydawać, że pewnie ten drugi, który jest droższy. Tymczasem niezależny test jednego z youtuberów wykazał coś innego, choć pojemność baterii w tańszym smartfonie jest nieco mniejsza.

iPhone 15 Plus zapewnia dłuższy czas pracy na baterii od Pro Max

Test przeprowadzony przez youtubera wykazał, że iPhone 15 Plus oferuje najdłuższy czas pracy na baterii wśród wszystkich nowych telefonów z iOS. Nawet uzyskał lepsze wyniki od modelu Pro Max, który pozwolił na jednym naładowaniu pracować przez niespełna 12 godzin. Natomiast w Plusie było to ponad 13 godzin, a więc wyniki dużo lepszy.

iPhone 15 Plus ma mniejszy akumulator od modelu Pro Max. Jest to bateria o pojemności 4383 mAh, gdzie w droższym telefonie jest to 4422 mAh. Mimo to tańszy ze smartfonów może pochwalić się dłuższym czasem pracy, co warto mieć na uwadze.

