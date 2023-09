macOS Sonoma — co nowego wnosi aktualizacja dla Mac i jak zainstalować?

macOS Sonoma to duża aktualizacja systemu dla komputerów Mac. Apple wprowadzi w niej sporo nowości. Co nowego tu znajdziemy i jak zainstalować to uaktualnienie? W artykule zebraliśmy cenne informacje, które pozwolą lepiej przygotować się do instalacji macOS Sonoma. Będzie to możliwe już w przyszłym tygodniu.

macOS Sonoma to system operacyjny dla Mac, który Apple ma udostępnić we wtorek. Jest to duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadzi wiele nowości. Jak zainstalować uaktualnienie oraz co nowego tu znajdziemy? Zobaczmy, co warto wiedzieć już dziś.

Co nowego w macOS Sonoma

macOS Sonoma to duża aktualizacja oprogramowania dla komputerów Mac, gdzie jest wiele nowości. Jedną z najważniejszych z nich są nowe wygaszacze ekranu oraz widżety na biurku, które dają dostęp do nowych funkcji. Co nowego jeszcze tu znajdziemy? Oficjalny wykaz zmian w oprogramowaniu widoczny jest poniżej.

macOS Sonoma oferuje zupełnie nowe możliwości, które podnoszą Twoją produktywność i kreatywność. Odkryj jeszcze więcej sposobów personalizacji komputera Mac dzięki wspaniałym wygaszaczom ekranu i widżetom, które możesz dodać na swój pulpit. Zwiększ swoją obecność podczas rozmów wideo dzięki nowemu sposobowi prezentowania swojej pracy, dzięki któremu będziesz częścią prezentacji. Profile Safari i aplikacje internetowe pomagają organizować przeglądanie w zupełnie nowy sposób. Tryb gry zwiększa wydajność w grach. Sonoma wprowadza także duże aktualizacje Wiadomości, Klawiatury i Dostępności. A po uaktualnieniu otrzymasz najnowsze zabezpieczenia i ochronę prywatności dostępne dla komputerów Mac.

Wygaszacze ekranu

Wspaniałe wygaszacze ekranu przedstawiające lokalizacje z całego świata, które płynnie stają się tapetą pulpitu po zalogowaniu

Mieszaj ustawienia obracania wygaszaczy ekranu według tematów, w tym Krajobraz, Pejzaż miejski, Podwodny i Ziemia

Widżety

Widżety można umieszczać w dowolnym miejscu na pulpicie i dostosowywać do koloru tapety podczas pracy w aplikacjach

Widżety iPhone’a można dodawać do komputera Mac, gdy iPhone znajduje się w pobliżu lub w tej samej sieci Wi-Fi

Interaktywne widżety umożliwiają podejmowanie działań bezpośrednio z widżetu, takich jak uruchamianie skrótu, wstrzymywanie multimediów i inne

Wideokonferencje

Nakładka prezentera utrzymuje Cię z przodu i na środku podczas udostępniania ekranu w aplikacji FaceTime lub aplikacjach do wideokonferencji innych firm (Mac z Apple Silicon)

Reakcje nakładają na siebie efekty 3D, takie jak serca, balony, konfetti i inne elementy wokół ciebie podczas rozmów wideo i można je uruchamiać gestami (Mac z Apple Silicon, Kamera Continuity z iPhonem 12 i nowszymi wersjami)

Safari i hasła

Profile oddzielają przeglądanie od tematów zawodowych i osobistych, oddzielając historię, pliki cookie, rozszerzenia, grupy kart i ulubione

Aplikacje internetowe umożliwiają korzystanie z dowolnej witryny internetowej jak aplikacji, wraz z ikoną w Docku zapewniającą szybszy dostęp i uproszczonym paskiem narzędzi ułatwiającym przeglądanie

Ulepszone przeglądanie prywatne blokuje okna przeglądania prywatnego, gdy z nich nie korzystasz, blokuje ładowanie znanych modułów śledzących i usuwa śledzenie identyfikujące Cię z adresów URL

Udostępnianie haseł i kluczy umożliwia łatwe udostępnianie kont zaufanym kontaktom

Wiadomości

Naklejki na żywo synchronizują się z iOS i iPadOS na macOS, zapewniając dostęp do naklejek na żywo tworzonych na iPhonie i iPadzie

Filtry wyszukiwania osób, słów kluczowych i typów treści, takich jak zdjęcia lub linki, ułatwiają znalezienie tego, czego szukasz

Przesuń, aby odpowiedzieć bezpośrednio w dowolnym dymku iMessage

Rozrywka

Tryb gry nadaje grom najwyższy priorytet procesorowi i karcie graficznej, zapewniając bardziej stałą liczbę klatek na sekundę i mniejsze opóźnienia w przypadku kontrolerów bezprzewodowych i słuchawek AirPods (Mac z Apple Silicon)

Klawiatura

Większa dokładność autokorekty sprawia, że pisanie jest jeszcze łatwiejsze dzięki wykorzystaniu mocniejszego modelu języka opartego na transformatorze

Wbudowany tekst predykcyjny przedstawia podpowiedzi składające się z pojedynczych i wielu słów, które można dodać, naciskając spację

Ulepszona funkcja dyktowania umożliwia jednoczesne używanie głosu i klawiatury do wprowadzania i edytowania tekstu

AirPods

Adaptive Audio zapewnia nowy tryb słuchania, który dynamicznie łączy aktywną eliminację hałasu i przezroczystość, aby dostosować kontrolę hałasu do warunków otoczenia (AirPods Pro (2. generacji) z najnowszym oprogramowaniem sprzętowym)

Spersonalizowana głośność dostosowuje głośność multimediów w zależności od otoczenia i preferencji słuchania (AirPods Pro (2. generacji) z najnowszym oprogramowaniem sprzętowym) • Funkcja Conversation Awareness obniża głośność multimediów i wzmacnia głosy osób znajdujących się przed użytkownikiem, a jednocześnie redukuje hałas w tle (AirPods Pro (2. generacji) z najnowszym oprogramowaniem sprzętowym)

Naciśnij, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciskając uchwyt AirPods lub cyfrową koronę na AirPods Max podczas rozmowy (AirPods (3. generacji), AirPods Pro (1. i 2. generacji) lub AirPods Max z najnowszym oprogramowaniem sprzętowym).

Ulepszone automatyczne przełączanie słuchawek AirPods wykrywa teraz komputer Mac nawet 2 razy szybciej (AirPods (2. i 3. generacji), AirPods Pro (1. i 2. generacji), AirPods Max z najnowszym oprogramowaniem sprzętowym)

Prywatność

Można włączyć ostrzeżenia o treści poufnej, aby zapobiec nieoczekiwanemu wyświetlaniu przez użytkowników wrażliwych obrazów w Wiadomościach

Rozszerzone zabezpieczenia komunikacji dla dzieci wykrywają teraz filmy zawierające nagość oprócz zdjęć udostępnianych w Wiadomościach i systemowym selektorze zdjęć

Ulepszone uprawnienia do udostępniania pozwalają wybierać zdjęcia do udostępnienia i dodawać wydarzenia w kalendarzu bez zapewniania dostępu do całej biblioteki zdjęć lub kalendarza

Dostępność

Funkcja Live Speech umożliwia wpisywanie tego, co chcesz powiedzieć, i odczytywanie tego na głos podczas połączeń FaceTime lub rozmów osobistych

Funkcja Personal Voice pomaga użytkownikom zagrożonym utratą mowy stworzyć głos, który będzie brzmiał jak oni, w prywatny i bezpieczny sposób, korzystając z systemów uczących się na urządzeniu

Aparaty słuchowe kompatybilne z iPhonem można sparować i używać z komputerami Mac (MacBook Pro (2021), Mac Studio (2022) i komputerami Mac z chipem M2)

To wydanie zawiera także inne funkcje i ulepszenia:

Jednorazowy kod weryfikacyjny AutoFill z Mail pomaga szybko logować się do witryn w przeglądarce Safari bez opuszczania przeglądarki

Wbudowane pliki PDF i skany dokumentów w programie Notatki są prezentowane na pełnej szerokości, co ułatwia ich przeglądanie

Listy zakupów w Przypomnieniach automatycznie grupują powiązane pozycje w sekcje w miarę ich dodawania

Wizualne wyszukiwanie przepisów pomaga znaleźć podobne dania ze zdjęcia

Wizualne wyszukiwanie w wideo pomaga poznać obiekty pojawiające się we wstrzymanych klatkach wideo

Zwierzęta w albumie Osoby w Zdjęciach wyświetlają pojedyncze zwierzęta, takie jak przyjaciele lub członkowie rodziny

Opcja powiedzenia „Siri” oprócz „Hej Siri”, aby aktywować Siri w bardziej naturalny sposób (Mac z Apple Silicon, AirPods Pro (2. generacji))

Tryb wysokiej wydajności w trybie udostępniania ekranu obsługuje obieg pracy w kolorze i poprawia czas reakcji podczas zdalnego dostępu do komputera Mac (Mac z Apple Silicon)

Udostępnianie elementów w aplikacji Find My umożliwia udostępnienie znacznika AirTag maksymalnie pięciu innym osobom

Historia aktywności w aplikacji Strona główna wyświetla najnowszą historię zdarzeń dotyczących zamków drzwi, bram garażowych, systemów bezpieczeństwa i czujników kontaktowych

Zaktualizowano zarządzanie stanem baterii w 13-calowym MacBooku Air z chipem M2, aby lepiej optymalizować długoterminowy stan baterii

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje na temat zawartości zabezpieczeń aktualizacji oprogramowania Apple można znaleźć w witrynie. Pamiętajmy, że na maszynach z procesorami Intela będą pewne ograniczenia.

Najpierw backup

Przed instalacją systemu operacyjnego macOS Sonoma na komputerze Mac najpierw należy wykonać backup. Jest to ważne, bo trzeba mieć z tyłu głowy, że w trakcie procesu instalowania coś może jednak pójść nie tak. Dzięki kopii zapasowej odzyskamy dane, które w przeciwnym wypadku mogą z jakiegoś powodu przepaść.

Jak zainstalować macOS Sonoma

macOS Sonoma to system operacyjny, który będzie można zainstalować poprzez uaktualnienia dostępne w preferencjach systemowych. Będzie to możliwe z poziomu nowszych wersji oprogramowania. Alternatywnie poprzez sklep Mac App Store. Software ma pojawić się we wtorek 26 września) około godziny 19:00 naszego czasu. Instalacja będzie możliwa na komputerach z poniższej listy.

Mac Pro z 2019 r. i nowsze modele

iMac Pro z 2017 r. i nowsze modele

iMac z 2019 r. i nowsze

Mac Studio 2022

Mac Mini z 2018 r. i nowsze modele

MacBook Air z 2018 r. i nowsze modele

MacBook Pro z 2018 r. i nowsze modele

