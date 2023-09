iOS 17.0.1, iPadOS 17.0.1 i watchOS 10.0.1 dostępne. Co nowego wnosi aktualizacja?

iOS 17.0.1, iPadOS 17.0.1 i watchOS 10.0.1 to nowe uaktualnienia dla sprzętów marki Apple. Nie znajdziemy tu nowości, tak więc co nowego tu wprowadzono? Aktualizacja do iOS 17.0.1, iPadOS 17.0.1 i watchOS 10.0.1 zawiera poprawki znalezionych błędów. W tym trzech związanych z lukami w zabezpieczeniach.

iOS 17.0.1, iPadOS 17.0.1 i watchOS 10.0.1 to najnowsze uaktualnienia dla sprzętów Apple, które udostępniono po kilku dniach od wydania wersji z okrągłymi numerkami. Aktualizacja nie wnosi nowości, a jedynie poprawki błędów. Co nie zmienia faktu, że z pewnością jest warta zainstalowania. Zobaczmy sobie, co nowego tu znajdziemy.

Co nowego w iOS 17.0.1, iPadOS 17.0.1 i watchOS 10.0.1

Aktualizacja do iOS 17.0.1, iPadOS 17.0.1 i watchOS 10.0.1 nie zawiera nowości. Apple skupiło się na poprawkach błędów, w tym związanych z zabezpieczeniami. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest niżej.

To uaktualnienie zawiera poprawki błędów oraz ważne uaktualnienia zabezpieczeń dotyczące iPhone’a 15 i iPhone’a 15 Pro.

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod adresem.

Changelog dla aktualizacji iOS 17.0.1, iPadOS 17.0.1 i watchOS 10.0.1 jest więc bardzo krótki oraz dosyć standardowy. Więcej informacji o tych uaktualnieniach można jednak znaleźć na stronie producenta i tam umieszczono szczegóły obejmujące łatki bezpieczeństwa.

Uaktualnienia iOS 17.0.1, iPadOS 17.0.1 oraz watchOS 10.0.1 rozwiązują trzy problemy związane z zabezpieczeniami i dotyczą one kernela, WebKit oraz innego komponentu systemów. Zagrożenia są poważne, bo część z tych luk jest już aktywnie wykorzystywana przez hakerów, co warto mieć na uwadze. Dziury pozwalają m.in. na obejście sygnatur Apple, zdalne wywołanie kodu na urządzeniu ofiary czy możliwości uzyskania większych uprawnień. Tym bardziej nowych patchy nie warto ignorować i zainstalować je w jak najkrótszym czasie.

Aktualizacja dostępna także na inne sprzęty

Apple udostępniło nowe aktualizacje także na inne urządzenia. Są to łatki macOS 13.6 oraz 12.7 dla komputerów Mac, watchOS 9.6.3 oraz iOS i iPadOS z numerkami 16.7, które wcześniej dostępne były w poglądowych wersjach beta. Warto dodać, że dla użytkowników smartfonów z serii iPhone 15 przygotowano jeszcze inny patch i jest nim iOS 17.0.2.

Nowe uaktualnienia są już dostępne do pobrania dla wszystkich użytkowników i najlepiej zainstalować je w jak najszybszym czasie. Na iPhone’ach jest to możliwe po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Instalacja patcha będzie możliwa wtedy, gdy bateria telefonu zostanie naładowana w co najmniej 50 proc. (lub 20 proc. i urządzenie jest podłączone do ładowarki).

źródło: opracowanie własne