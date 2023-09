Nowe emoji w drodze. Wprowadzi je aktualizacja iOS 17.2 lub podobna

iOS 17 jest już dostępna i część z was pewnie zapyta, gdzie są nowe emoji? Na razie ich nie ma i Apple doda je później. Powinno to nastąpić wraz z uaktualnieniem iOS 17.2 lub podobnym. Wynika to z faktu, że nowe emoji zostały dopiero co ogłoszone i Apple potrzebuje kilku miesięcy na ich przygotowanie dla wszystkich.

Aktualizacja iOS 17 jest już dostępna dla wszystkich użytkowników. Niektórzy z was pewnie zapytają: hola, a gdzie są nowe emoji? Cóż… Apple na razie nie wprowadziło w systemie dla iPhone’ów nowych emotek. Będzie to wyglądało podobnie, jak w ostatnich latach, gdy obrazki od Unicode dodawane są wraz z pomniejszymi uaktualnieniami oprogramowania.

Nowe emoji zatwierdzone przez konsorcjum Unicode

Nowe emoji są już w zasadzie gotowe i stanowią część uaktualnienia Unicode 15.1, co potwierdziło konsorcjum sprawujące pieczę nad tym standardem. Sama numeracja wskazuje na to, że jest to pomniejsza aktualizacja i tak rzeczywiście jest. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się mniej nowych emotek niż zazwyczaj. Podobnie sytuacja ma się wobec innych zmian dla obrazków.

Zatwierdzone emoji z aktualizacji Unicode 15.1 obejmują feniksa, limonkę, jadalnego grzyba, potrząsanie głową w pionie (jak w przypadku skinienia na „tak”), potrząsanie głową w poziomie (potrząsanie głową na „nie”) oraz zerwany łańcuch. Tak więc nie ma tego zbyt wiele. Tym razem rzeczywiście jest to pomniejsze uaktualnienie.

Następnie mamy nowe kombinacje. Aktualizacja wprowadza cztery nowe dla emoji rodzinnych wraz z aktualizacjami sześciu osób, które mają teraz specyfikacje kierunku, takie jak skierowanie w prawo lub w lewo. Z opcji kierunku można korzystać w przypadku osoby idącej, biegnącej, klęczącej, osoby z białą laską, osoby na ręcznym wózku inwalidzkim i osoby na wózku inwalidzkim z napędem.

Nowe emotki wraz z aktualizacją iOS 17.2 lub podobną

Konsorcjum Unicode dopiero co ogłosiło nowe emocji i nie spodziewajmy się, że pojawią się one w systemach operacyjnych na dniach. Nastąpi to dopiero za kilka miesięcy. Użytkownicy iPhone’ów powinni je dostać wraz z uaktualnieniem iOS 17.2 lub podobnym, a więc dopiero najwcześniej pod koniec tego roku, a w rzeczywistości powinno to nastąpić jeszcze później — dopiero w 2024 r. A to oznacza, że zostaną wprowadzone wraz z uaktualnieniem z numerkiem 17.3 lub 17.4.

Ostatnie z nowych emoji również zostały udostępnione użytkownikom iPhone’ów dopiero po kilku miesiącach od zapowiedzi. Wprowadziła je aktualizacja do iOS 16.4, którą udostępniono pod koniec marca tego roku. Wtedy obrazków było jednak znacznie więcej, bo pojawiło się aż 31 nowych emotek. Tym razem będzie ich znacznie mniej i stąd też zmiana w numeracji jest taka, a nie inna. Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać nowych emoji na własnych sprzętach.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło