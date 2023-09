iPhone 15 Pro Max to hit Apple. Zamówienia uległy wydłużeniu

iPhone 15 Pro Max to nowy smartfon Apple, który cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do tego stopnia, że jest to prawdziwy hit Apple. Niestety zamówienia na model iPhone 15 Pro Max uległy znacznemu wydłużeniu. Na realizację dostawy telefonu zamówionego u Apple trzeba będzie czekać nawet blisko dwa miesiące.

iPhone 15 Pro Max to jeden z czterech smartfonów Apple, które zostały zaprezentowane w zeszłym tygodniu. Obecnie trwa przedsprzedaż telefonów i bohater tego artykułu okazał się być prawdziwym hitem. Niestety do tego stopnia, że zamówienia na ten model uległy znaczącemu wydłużeniu. Jak wielkiemu?

Apple iPhone 15 Pro Max to prawdziwy hit

iPhone 15 Pro Max został jeszcze bardziej rozróżniony przez Apple względem poprzednich modeli. Głównie za sprawą nowego teleobiektywu, który zapewnia znacznie większe możliwości z zakresu zoomu. Wystarczy wspomnieć, że optyczny jest 5-krotny, a cyfrowy 25-krotny. W pełnym zakresie jest to 10x.

Głównie to sprawiło, że ten telefon Apple jest wręcz rozchwytywany w przedsprzedaży. Sprzedaż modelu iPhone 15 Pro Max jest lepsza w porównaniu do zeszłorocznego modelu, co ujawnił analityk Ming Chi Kuo. Natomiast w wersji z 6,1-calowym wyświetlaczem widać gorsze wyniki. To może jednak wynikać z faktu, że klienci decydują się częściej właśnie na Maksa.

Wyższa cena modelu iPhone 15 Pro Max, który w Stanach Zjednoczonych jest dostępny od 1199 dolarów również nie zniechęciła klientów. Niestety to urządzenie trafiło do masowej produkcji nieco później względem trzech pozostałych telefonów Apple. To w połączeniu z dużym zainteresowaniem spowodowało braki.

Zamówienia realizowane w listopadzie

Jeśli złożycie w tym momencie zamówienie na model iPhone 15 Pro Max, to zobaczycie, że w przypadku większości konfiguracji realizacja uległa znaczącemu wydłużeniu. Obecnie czas oczekiwania na dostawy wynosi od 7 do 8 tygodni. To oznacza, że kupione dziś smartfony będą wysyłane dopiero w listopadzie.

Dla porównania w przypadku modelu iPhone 15 Pro bez dopisku Max jest to maksymalnie 3-4 tygodnie, a więc miesiąc krócej. Oczywiście w ciągu kilku najbliższych tygodni sytuacja ta może ulec znaczącej poprawie. Głównie z racji zwiększonej produkcji, co również może mieć miejsce.

iPhone 15 Pro Max otrzymał nie tylko nowy teleobiektyw o znacznie większych możliwościach. Pod obudową telefonu znajduje się także nowy procesor Apple A17 Pro, który jest bardzo potężnym chipem wykonanym w 3-nm litografii i mającym mocny układ GPU. Następnie mamy tytanową ramkę, która sprawiła, że jest to jeszcze bardziej urządzenie klasy premium. Producent chwali się także rekordowym czasem pracy na baterii. Wszystko te ulepszenia sprawiły, że urządzenie jest bardzo chętnie wybierane przez klientów, co w sumie nie dziwi.

