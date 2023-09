iOS 17, iPadOS 17 i watchOS 10 dostępne. Apple ruszyło z aktualizacją

iOS 17, iPadOS 17 i watchOS 10 to duże uaktualnienia dla sprzętów Apple. Aktualizacja do nowych systemów operacyjnych została udostępniona dla wszystkich. To oznacza, że iOS 17, iPadOS 17 oraz watchOS 10 może instalować każdy użytkownik zgodnego sprzętu. Zobaczmy sobie, co warto wiedzieć o nowym oprogramowaniu.

Aktualizacja iOS 17, iPadOS 17 i watchOS 10 dla wszystkich

Apple udostępniło systemy operacyjne iOS 17, iPadOS 17 i watchOS 10 dziś po godzinie 19:00 naszego czasu. To oznacza, że software mogą instalować wszyscy użytkownicy. Jest to możliwe za sprawą dedykowanych mechanizmów do przeprowadzania aktualizacji. W tym celu na iPhonie czy iPadzie wystarczy tylko udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Następnie pobrać oprogramowanie i potem je zainstalować.

Pamiętajmy, że instalacja iOS 17 czy iPadOS 17 będzie możliwa dopiero wtedy, gdy bateria urządzenia będzie naładowana w co najmniej 50 proc. Ewentualnie może to być minimum 20 proc., ale wtedy sprzęt musi być podłączony do źródła zasilania.

Oczywiście przed instalacją aktualizacji iOS 17, iPadOS 17 i watchOS 10 z pewnością warto pamiętać o wykonaniu backupu. Przede wszystkim z racji tego, że coś może pójść nie tak i wtedy łatwo będzie odzyskać ustawienia oraz aplikacje. Ponadto zawsze może zaistnieć sytuacja, gdy zdecydujemy się cofnąć do poprzedniej wersji software, czego również nie można wykluczyć.

Uaktualnienia wprowadzają wiele nowości

iOS 17, iPadOS 17 i watchOS 10 to duże uaktualnienia, gdzie nie brakuje nowości. Przeciwnie, bo jest ich całe mnóstwo. Użytkownicy iPhone’ów otrzymali zupełnie nowy tryb czuwania aktywowany w momencie położenia telefonu i podłączenia go do ładowarki. Następnie mamy nowe karty kontaktów z plakatami i nie tylko. Apple wprowadziło też wiele nowych opcji do aplikacji Wiadomości, FaceTime oraz funkcji AirDrop, gdzie dodano m.in. NameDrop, czyli bardzo proste oraz wygodne udostępnianie kontaktów poprzez zbliżenie do siebie dwóch sprzętów. Warto też wspomnieć o interaktywnych widżetach.

Ponadto właściciele iPadów otrzymują odświeżony ekran blokady, usprawnienia dla funkcji Stage Manager, nowe widżety czy narzędzia dla plików w formacie PDF. Natomiast watchOS 10 dla smartwatchy Apple Watch wprowadza przeprojektowany wygląd i również liczne nowości, które docenią użytkownicy zegarków.

macOS Sonoma za kilka dni

Apple wraz z iOS 17, iPadOS 17 i watchOS 10 udostępnia także tvOS oraz nowy software dla HomePodów z numerkami 17. Jednak jednego z systemów zapowiedzianych w trakcie WWDC 23 brakuje. Mowa o macOS Sonoma dla komputerów Mac, który zostanie udostępniony dopiero w przyszłym tygodniu. Ma to nastąpić 26 września.

źródło: opracowanie własne