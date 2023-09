iPhone 16 Pro otrzyma od Apple aparat z funkcją modelu Max

iPhone 16 Pro to dwa nowe smartfony, które Apple pokaże w 2024 r. W sieci pojawiły się informacje obejmujące aparat fotograficzny telefonów. Dowiadujemy się, że wcale nie trzeba będzie kupować modelu iPhone 16 Pro Max, aby uzyskać nowy teleobiektyw. Apple planuje to rozwiązanie umieścić też w mniejszym smartfonie.

iPhone 16 Pro i Max do dwa nowe telefony Apple, które zobaczymy dopiero za rok. Wszak ich premiera powinna odbyć się we wrześniu 2024 r. Do debiutu jest jeszcze sporo czasu, a tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki. Tym razem obejmujące aparat fotograficzny tych telefonów. Informacja jest z pewnością pozytywna.

Nie tylko iPhone 16 Pro Max z nowym teleobiektywem

Apple w tegorocznym flagowcu z 6,7-calowym ekranem umieścił nowy teleobiektyw i w ten sposób jeszcze mocniej wyróżniono ten model na tle tańszej wersji z 6,1-calowym wyświetlaczem. Dzięki temu znacząco podniesiono możliwości z zakresu przybliżania. Zoom optyczny jest 5-krotny, a w pełnym zakresie 10-krotny. Warto też wspomnieć, że w przypadku cyfrowego jest to przybliżania na poziomie do 25x. Czy iPhone 16 Pro Max będzie jedynym telefonem na 2024 r. z tą funkcją?

Nowe plotki, który przekazał na łamach serwisu Weibo sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station wnoszą optymizm. Twierdzi on, że nowy teleobiektyw trafi nie tylko do smartfona iPhone 16 Pro Max, ale też tańszego modelu z 6,1-calowy wyświetlaczem. Jest to z pewnością duża zmiana na plus.

W planach Apple nie tylko nowy aparat

iPhone 16 Pro w obu wersjach otrzyma więc aparat fotograficzny z nowym teleobiektywem, ale na tym nie koniec zmian. W planach firmy są także inne ulepszenia. Wiemy, że pod obudową smartfonów znajdzie się nowy procesor Apple A18 Pro, który będzie wykonany w 3-nm litografii. Z pewnością względem chipu A17 z tegorocznych telefonów pojawi się mnóstwo usprawnień, co zaowocuje zyskiem z zakresu wydajności na poziomie 10-20 proc. w zależności od konkretnych zadań.

Następnie mamy aparat fotograficzny z nowym sensorem dla aparatu ultraszerokokątnego. Ma on współpracować z 48-megapikselowym czujnikiem. Pojawi się także wsparcie dla standardu Wi-Fi 7, który zapewni jeszcze szybsze przesyłanie plików z użyciem sieci bezprzewodowych.

Na koniec warto wspomnieć, że oba telefony mają nieco urosnąć względem poprzedników. iPhone 16 Pro Max ma otrzymać wyświetlacz o przekątnej aż około 6,9 cala. W mniejszym modelu też ma pojawić się ekran większy o 0,2 cala. Premiera nowych smartfonów odbędzie się dopiero za kilkanaście miesięcy. Do tego czasu oba telefony z pewnością będą obiektem całego mnóstwa przecieków, które przyniosą nam w niedalekim czasie dużo nowych informacji. Tymczasem nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne szczegóły.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło