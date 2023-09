iOS 17 blisko. Jak zainstalować na iPhone i co wnosi aktualizacja?

iOS 17 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępni w poniedziałek. Wniesie ona sporo nowości. Co warto wiedzieć przed instalacją tego uaktualnienia i co nowego tu znajdziemy? Zobaczmy, jak zainstalować aktualizację do iOS 17 na własnym iPhonie oraz jak przygotować się na oprogramowanie.

iOS 17 to ogromna aktualizacja dla iPhone’ów, którą kilka dni temu Apple udostępniło w wersji RC. Wcześniej dostępna była w ramach programu pilotażowego beta. Znajdziemy tu wiele nowości. Przed instalacją nowego oprogramowania z pewnością warto co nieco wiedzieć. Zobaczmy sobie na co warto zwrócić uwagę.

Te modele iPhone’ów z aktualizacją do iOS 17

iOS 17 nie będzie można instalować na wszystkich telefonach, które otrzymały uaktualnienie do szesnastki w zeszłym roku. Apple w tym roku pozbawiło wsparcia kilka starszych modeli. Są to iPhone 8 i 8 Plus oraz X. To oznacza, że aktualizacja będzie dostępna tylko dla iPhone’ów Xs, Xs Plus oraz nowszych (11, 12, 13, 14 czy nowszych SE), co trzeba mieć na uwadze.

Jak przygotować telefon

Przed instalacją iOS 17 trzeba przede wszystkim upewnić się, że na telefonie jest odpowiednia ilość miejsca. Do tego potrzeba kilku gigabajtów wolnej przestrzeni w pamięci. W przeciwnym wypadku zainstalowanie nowego oprogramowania zakończy się niepowodzeniem. Dlatego już teraz warto zrobić porządek w rolce aparatu czy też usunąć zbędne aplikacje. Inaczej system w trakcie procesu instalacji zrobi to samodzielnie (o co poprosi), ale później je przywróci.

Kolejną kwestią jest kopia zapasowa. To tak na wypadek, gdyby coś poszło nie tak i zaistniała potrzeba cofnięcia się do poprzedniej wersji oprogramowania. Dlatego warto dmuchać na zimne i przed instalacją iOS 17 wykonać backup. W iCloud czy lokalnie na komputerze.

Z instalowaniem lepiej się wstrzymać

Apple udostępni iOS 17 dla wszystkich użytkowników iPhone’ów w poniedziałek i powinno nastąpić to o godzinie 19:00 naszego czasu. Czy warto instalować nowe oprogramowanie od razu? Lepiej nie, bo historia pokazuje, że dochodziło do problemów. Nawet takich, które kończyły się odzyskiwaniem telefonu poprzez komputer. Dlatego warto chwilę się wstrzymać i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku i nie pojawiają się pierwsze raporty użytkowników związane z błędami w trakcie instalacji. Chwila cierpliwości z pewnością nie zaszkodzi.

Jak zainstalować iOS 17 na iPhonie

Jeśli wasz iPhone jest już gotowy na iOS 17, to zobaczmy, jak zainstalować nową aktualizację. W tym celu trzeba będzie udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Tutaj po chwili pojawi się informacja o dostępności nowej wersji oprogramowania. Pamiętajmy, że instalacja systemu będzie możliwa wtedy, gdy telefon będzie miał baterię naładowaną w co najmniej 50 proc. (lub 20 proc. oraz więcej i jest podłączony do ładowarki).

W poniedziałek Apple udostępnić też inne aktualizacje. Są to iPadOS i tvOS z numerkami 17 oraz watchOS 10. Na macOS Sonoma poczekamy dłużej, bo do 26 września.

źródło: opracowanie własne