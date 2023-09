iOS 17 RC i PadOS 17 RC dostępne. Co nowego? Wykaz nowości

iOS 17 RC i iPadOS 17 RC to nowe aktualizacje dla iPhone’ów i iPadów, gdzie jest wiele nowości. Testerzy otrzymali w zasadzie finalne wydanie, które za kilka dni dostaną wszyscy użytkownicy. Co nowego tu znajdziemy? Uaktualnienia iOS 17 RC i iPadOS 17 RC wprowadzają liczne zmiany. Rzućmy sobie na nie okiem.

iOS 17 RC i iPadOS 17 RC to nowe uaktualnienia Apple, które zostały udostępnione zgodnie z oczekiwaniami. Nastąpiło to po wtorkowej konferencji, gdzie pokazano nowe iPhone’y oraz podano termin premiery aktualizacji dla wszystkich. Przy okazji firma udostępniło pełny wykaz zmian. Nowości w oprogramowaniu nie brakuje. Zobaczmy sobie, co nowego tu znajdziemy.

iOS 17 RC i iPadOS 17 RC – co nowego / wykaz nowości

System iOS 17 przynosi duże zmiany w aplikacjach Telefon, Wiadomości i FaceTime, zapewniające nowe sposoby wyrażania siebie podczas komunikacji. Tryb czuwania wyświetla pełnoekranowy widok prezentujący różne informacje w wyraźnej formie zaprojektowanej z myślą o widoczności z daleka, gdy iPhone znajduje się w orientacji poziomej i jest podłączony do zasilania. Funkcja AirDrop ułatwia udostępnianie treści i łączenie się z osobami w pobliżu, a także dodaje funkcję NameDrop do udostępniania kontaktów. Ulepszona klawiatura umożliwia szybsze i łatwiejsze wprowadzanie tekstu. System iOS 17 zawiera także uaktualnienia widżetów, Safari, Muzyki, AirPlay i nie tylko.

Telefon

Spersonalizowane plakaty kontaktów pozwalają dostosować sposób wyświetlania Twoich danych na urządzeniach innych osób, do których dzwonisz.

Wiadomości

Aplikacja Naklejki do iMessage gromadzi w jednym miejscu wszystkie Twoje naklejki, w tym Live Stickers, Memoji, Animoji, naklejki emoji oraz pakiety naklejek innych firm.

Naklejki Live Stickers można tworzyć przez wyodrębnienie obiektu ze zdjęcia lub wideo i zastosowanie stylów, takich jak Połysk, Puffy, Komiks lub Obrys.

Funkcja Daj znać automatycznie powiadamia członka rodziny lub znajomego, gdy dotrzesz bezpiecznie na miejsce, a w przypadku opóźnienia może udostępnić przydatne informacje.

Dzięki ulepszonemu wyszukiwaniu możesz szybciej znajdować wiadomości, łącząc filtry wyszukiwania osób, słów kluczowych i typów zawartości, takich jak zdjęcia lub łącza, aby znaleźć dokładnie to, czego szukasz.

Przesunięcie palcem w prawo po dowolnym dymku wiadomości pozwala odpowiedzieć bezpośrednio na daną wiadomość.

Automatyczne usuwanie kodów weryfikacyjnych w aplikacji Wiadomości pozwala usuwać je po wypełnieniu w innych aplikacjach.

FaceTime

Gdy druga osoba nie odbiera połączenia FaceTime, możesz zostawić wiadomość wideo lub audio, aby przekazać dokładnie to, co chcesz powiedzieć.

Możliwość używania iPhone’a jako kamery pozwala korzystać z połączeń FaceTime na Apple TV (Apple TV 4K 2. generacji lub nowszy).

Reakcje umożliwiają nakładanie na połączenia wideo efektów 3D, takich jak serca, balony, konfetti i inne. Efekty można dodawać przy użyciu gestów.

Efekty wideo obsługują regulowanie intensywności światła studyjnego oraz trybu Portret.

Tryb czuwania

Pełnoekranowy widok prezentujący w wyraźnej formie różne informacje, takie jak zegary, zdjęcia i widżety, zaprojektowany z myślą o widoczności z daleka, gdy iPhone znajduje się w orientacji poziomej i jest podłączony do zasilania — na przykład na szafce przy łóżku, na kredensie w kuchni lub na biurku.

Zegary są dostępne w różnych stylach, takich jak Cyfrowy, Analogowy, Słoneczny, Lewitujący oraz Zegary świata, a także zawierają elementy, które możesz spersonalizować, na przykład kolor akcentu.

Automatycznie mieszane zdjęcia mogą obejmować Twoje najlepsze ujęcia lub zawartość wybranego przez Ciebie albumu.

Widżety wyświetlają informacje widoczne z daleka, a dzięki stosom inteligentnym zawsze prezentowane są właściwe informacje w odpowiednim czasie.

W trybie nocnym przy słabym oświetleniu zegary, zdjęcia i widżety wyświetlane są z czerwonym zabarwieniem.

Preferowany widok dla poszczególnych ładowarek MagSafe zapamiętuje preferencje dla każdego miejsca, w którym używasz ładowarki MagSafe, wyświetlając wybrany zegar, zdjęcia lub widżety.

Widżety

Interaktywne widżety umożliwiają wykonywanie czynności, na przykład oznaczanie przypomnień jako wykonanych, bezpośrednio w danym widżecie — wystarczy stuknąć na ekranie początkowym, na ekranie blokady lub w trybie czuwania.

Możesz umieszczać widżety ze swojego iPhone’a na biurku Maca.

AirDrop

Dzięki funkcji NameDrop można wymieniać się danymi kontaktowymi z nową osobą, zbliżając dwa iPhone’y do siebie.

Nowy sposób inicjowania transferu AirDrop umożliwia przesyłanie zawartości lub rozpoczynanie sesji AirDrop przez zbliżenie iPhone’ów.

Klawiatura

Ulepszona autokorekta zapewnia większą dokładność i jeszcze bardziej ułatwia pisanie, korzystając z bardziej zaawansowanych modeli językowych.

Jeszcze łatwiejsza edycja autokorekty — tymczasowe podkreślanie poprawionych wyrazów umożliwia przywracanie oryginału jednym stuknięciem.

Safari i hasła

Profile umożliwiają porządkowanie przeglądania według tematów (na przykład związanych z pracą i rzeczami osobistymi), rozdzielając historię, pliki cookie, rozszerzenia, grupy kart i ulubione.

Usprawnienia trybu przeglądania prywatnego obejmują blokowanie okien przeglądania prywatnego, gdy ich nie używasz, blokowanie wczytywania znanych trackerów oraz usuwanie parametrów śledzenia z adresów URL.

Udostępnianie haseł i kluczy umożliwia tworzenie grup haseł udostępnianych zaufanym kontaktom, synchronizowanych automatycznie, gdy członkowie grupy wprowadzają zmiany.

Jednorazowe kody weryfikacyjne odbierane w aplikacji Poczta są automatycznie wypełniane w Safari, co pozwala logować się bez opuszczania przeglądarki.

Muzyka

SharePlay umożliwia wszystkim łatwe odtwarzanie w samochodzie muzyki z Apple Music oraz sterowanie odtwarzaniem.

Płynne przejścia między utworami wyciszają bieżący utwór i stopniowo zwiększają głośność następnego, dzięki czemu muzyka gra bez przerw.

AirPlay

Inteligentna lista urządzeń AirPlay jeszcze bardziej ułatwia znajdowanie odpowiedniego telewizora lub głośnika AirPlay, porządkując urządzenia według ważności, zgodnie z Twoimi preferencjami.

Sugerowane połączenia z urządzeniami AirPlay są proaktywnie wyświetlane w postaci powiadomień, usprawniając łączenie z preferowanymi urządzeniami AirPlay.

iPhone łączy się automatycznie z najbardziej odpowiednim urządzeniem AirPlay, więc korzystanie z multimediów wymaga jedynie stuknięcia w przycisk odtwarzania.

AirPods

Dźwięk adaptacyjny to nowy tryb słuchania, który dynamicznie łączy aktywną redukcję hałasu z trybem kontaktu, aby dopasować redukcję hałasu do warunków otoczenia (słuchawki AirPods Pro 2. generacji z oprogramowaniem sprzętowym 6A300 lub nowszym).

Funkcja Głośność spersonalizowana automatycznie dostosowuje głośność odtwarzanych multimediów do warunków otoczenia oraz Twoich preferencji dotyczących słuchania (słuchawki AirPods Pro 2. generacji z oprogramowaniem sprzętowym 6A300 lub nowszym).

Funkcja Wykrywanie rozmów obniża głośność multimediów oraz poprawia brzmienie głosu osób znajdujących się przed użytkownikiem, redukując jednocześnie hałas w tle (słuchawki AirPods Pro 2. generacji z oprogramowaniem sprzętowym 6A300 lub nowszym).

Naciśnięcie końcówki słuchawek AirPods lub Digital Crown słuchawek AirPods Max wyłącza lub włącza mikrofon podczas połączenia (AirPods 3. generacji, AirPods Pro 1. i 2. generacji oraz AirPods Max z oprogramowaniem sprzętowym 6A300 lub nowszym).

Mapy

Funkcja pobierania map pozwala zaznaczyć obszar, do którego chcesz mieć dostęp (z możliwością wyszukiwania i przeglądania szczegółowych informacji), aby pobrać go i używać, gdy iPhone nie jest połączony z siecią Wi‑Fi ani komórkową.

Ulepszone trasy dla pojazdów elektrycznych uwzględniają na żywo dostępność obsługiwanych stacji ładujących.

Zdrowie

Funkcja Nastrój pozwala zastanowić się nad tym, jak się czujesz. Możesz rejestrować swoje emocje w danej chwili oraz ogólne odczucia w danym dniu, wybierać czynniki mające na Ciebie największy wpływ oraz opisywać swoje odczucia.

Interaktywne wykresy umożliwiają wgląd w swoje samopoczucie, jego zmiany w czasie, a także czynniki mogące mieć na nie wpływ, takie jak ćwiczenia, sen i minuty uważności.

Kwestionariusze oceny stanu psychicznego pomagają określać swoje bieżące ryzyko wystąpienia depresji i stanu lękowego oraz pozwalają dowiedzieć się, czy warto szukać pomocy.

Funkcja Odległość od ekranu wykorzystuje kamerę TrueDepth obsługującą Face ID, zachęcając do używania urządzenia w większej odległości od oczu, aby zmniejszać zmęczenie oczu oraz ryzyko wystąpienia krótkowzroczności u dzieci.

Prywatność

Włączenie ostrzeżeń o treściach poufnych pozwala chronić się przed nieoczekiwanym wyświetleniem w Wiadomościach, funkcji AirDrop, plakatach kontaktów w aplikacji Telefon oraz w wiadomościach FaceTime zdjęć zawierających nagość.

Ulepszone funkcje ochrony bezpieczeństwa komunikacji dla dzieci wykrywają zarówno zdjęcia, jak i wideo zawierające nagość. Wykrywanie dotyczy zdjęć i wideo, które dziecko może odebrać lub które próbuje wysłać w aplikacji Wiadomości, przy użyciu funkcji AirDrop, na plakatach kontaktów w aplikacji Telefon, w wiadomościach FaceTime oraz w systemowym widoku wyboru zdjęć.

Rozszerzone uprawnienia udostępniania zapewniają jeszcze większą kontrolę nad tym, co udostępniasz aplikacjom. Obejmują one osadzony widok wyboru zdjęć oraz uprawnienie umożliwiające tylko dodawanie wydarzeń do kalendarza.

Ochrona przed śledzeniem przy użyciu łączy usuwa z łączy udostępnianych w aplikacjach Wiadomości i Poczta oraz w trybie przeglądania prywatnego w Safari dodatkowe informacje umieszczane przez niektóre witryny w adresach URL w celu śledzenia użytkownika w innych witrynach. Łącza te nadal działają zgodnie z oczekiwaniami.

Dostępność

Tryb Dostęp wspomagany upraszcza aplikacje Telefon, FaceTime, Wiadomości, Aparat, Zdjęcia i Muzyka, pozostawiając tylko najistotniejsze funkcje, powiększając tekst, oferując alternatywy wizualne i podstawowe opcje wyboru, aby zmniejszyć obciążenie poznawcze.

Funkcja Mowa na żywo pozwala wpisywać tekst, który ma zostać wypowiedziany na głos podczas rozmów telefonicznych, połączeń FaceTime oraz rozmów twarzą w twarz.

Funkcja Wskaż i mów w trybie wykrywania w aplikacji Lupa umożliwia odczytywanie przez iPhone’a na głos tekstu znajdującego się na obiektach fizycznych z małymi etykietami, na przykład napisów na drzwiach i opisów przycisków na urządzeniach.

Ta wersja zawiera również inne funkcje i ulepszenia:

Rozpoznawanie zwierząt w albumie Osoby w aplikacji Zdjęcia — tak samo, jak znajomych i członków rodziny.

Możliwość wybrania określonego albumu, który ma być wyświetlany w widżecie Album aplikacji Zdjęcia.

Udostępnianie przedmiotów w aplikacji Znajdź umożliwia udostępnianie AirTaga lub akcesorium sieci Znajdź maksymalnie pięciu innym osobom.

Historia aktywności w aplikacji Dom wyświetla listę ostatnich zdarzeń dotyczących zamków w drzwiach, drzwi garażu, systemów zabezpieczeń i czujników kontaktowych.

Osadzone pliki PDF i zeskanowane dokumenty w aplikacji Notatki są wyświetlane w pełnej szerokości, co ułatwia ich przeglądanie i dodawanie do nich oznaczeń.

Nowe naklejki Memoji na klawiaturze, w tym aureola, ironiczny uśmiech oraz spojrzenie jednym okiem zza dłoni.

Skróty aplikacji w najcelniejszym wyniku Spotlight umożliwiają wykonanie następnej czynności podczas wyszukiwania aplikacji.

Przeprojektowana karta Udostępnianie w aplikacji Fitness wyświetla informacje dotyczące aktywności znajomych, takie jak serie treningowe i nagrody.

Możliwość logowania się na iPhonie przy użyciu dowolnego adresu email lub numeru telefonu powiązanego z kontem Apple ID.

Nowe narzędzia do rysowania w aplikacji Freeform, takie jak pióro wieczne, akwarela czy linijka, umożliwiają tworzenie bardziej interesujących tablic.

Zoptymalizowano funkcję wykrywania wypadków (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max).

Część funkcji może nie być dostępna we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod adresem.

Aktualizacje iOS 17 RC i iPadOS 17 RC nie dla wszystkich

Uaktualnienia iOS 17 RC i iPadOS 17 RC nie są jeszcze dostępne dla wszystkich użytkowników. Pamiętajmy, że są to aktualizacje oddane w ręce deweloperów aplikacji oraz testerów. Apple planuje udostępnić je publicznie w przyszłym tygodniu. Ma to nastąpić 18 września. Wtedy też spodziewajmy się tvOS 17 oraz watchOS 10. Użytkownicy komputerów Mac będą musieli poczekać na macOS Sonoma nieco dłużej, bo do 26 września.

