Apple A17 Pro z iPhone 15 Pro. Specyfikacja chipu jest mocna

Apple A17 Pro to procesor ze smartfonów iPhone 15 Pro. Nowy chip jest naprawdę mocny, co potwierdza jego znana specyfikacja techniczna. Wzrost wydajności w Apple A17 Pro jest widoczny przede wszystkim w przypadku obliczeń graficznych, gdzie uzyskano zysk do 20 proc. Zobaczmy sobie, co oferuje nowy SoC.

Apple A17 Pro to procesor znajdujący się pod obudową telefonów iPhone 15 Pro. Jest to nowy chip, którego specyfikacja techniczna jest konkretna i idzie w parze z dużym zyskiem wydajności. Zobaczmy sobie, co oferuje nowy SoC z logo nadgryzionego jabłka. Mocy telefonom z tym układem na pewno nie zabraknie.

Specyfikacja techniczna Apple A17 Pro konkretna

Apple A17 Pro z modeli iPhone 15 Pro to pierwszy chip z logo nadgryzionego jabłka, który został wykonany w 3-nm litografii. Produkcją ponownie zajmuje się TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Jest to naprawdę mocny układ mający 6 rdzeni CPU (połączenie 2 + 4). Producent deklaruje do 10 proc. lepszą wydajność względem chipu A16. Jeszcze lepiej jest w przypadku GPU.

Układ graficzny zaszyty w procesorze Apple A17 Pro składa się z 6 rdzeni zamiast 5. Firma chwali się nawet 20 proc. wzrostem wydajności. GPU ponadto wspiera sprzętową akcelerację dla ray tracingu, co daje nowe możliwości pod kątem jakości grafiki w grach. Następnie mamy funkcję MetalFX Upscaling, która łączy się z Neural Engine i dzięki temu można liczyć na znacznie lepszą rozdzielczość przy jednocześnie mniejszym zapotrzebowaniu na energię.

Sam Neural Engine z Apple A17 Pro jest do dwóch razy wydajniejszy. Składa się on z 16 rdzeni, które są w stanie wykonać nawet blisko 35 bln operacji na sekundę, co z pewnością robi wrażenie.

Nowy chip tylko w iPhone 15 Pro

Warto mieć na uwadze, że Apple A17 Pro znajduje się tylko pod obudową smartfonów z serii iPhone 15 Pro. W dwóch tańszych modelach producent umieścił zeszłoroczny chip A16, który jest wykonany w 5-nm litografii. Układ w przyszłym roku znajdzie się w tańszych szesnastkach, a w wersjach Pro będzie to już nowy SoC A18.

Apple zmieniło politykę pod tym względem w zeszłym roku. Przy okazji modeli iPhone 14, gdzie zdecydowano na się na dwa różne procesory. Wygląda na to, że powinniśmy spodziewać się takiego podejścia przez co najmniej kilka kolejnych lat. Z czym po prostu trzeba się pogodzić.

Więcej pamięci RAM

Warto dodać, że Apple A17 Pro wspomagany jest przez większy rozmiar pamięci operacyjnej RAM. Tak, w modelach iPhone 15 Pro umieszczono kości o łącznym rozmiarze w postaci 8 GB. We wcześniejszych modelach było jej 6 GB, co również jest zmianą na plus. W przypadku miejsca na dane zmiana jest tylko w większej wersji Max, gdzie zrezygnowano z opcji 128 GB na rzecz 256 GB.

źródło: opracowanie własne