Konferencja Apple — gdzie oglądać premierę iPhone 15 w YouTube?

Konferencja Apple Wonderlust to wydarzenie, które upłynie nam pod premierą modeli iPhone 15. Gdzie oglądać live stream? Będzie on dostępny do obejrzenia na żywo. Również w serwisie YouTube. Start zaplanowano na godzinę 19:00. Konferencja Apple przyniesie nam nie tylko premierę telefonów iPhone 15.

Konferencja Apple Wonderlust odbędzie się 12 września. Oczywiście będzie live stream z tego wydarzenia, który będzie można obejrzeć na żywo. Gdzie oglądać event z premierą telefonów iPhone 15? Będzie to możliwe w kilku miejscach w sieci. Zobaczmy sobie, co jest do wyboru.

Gdzie oglądać konferencję Apple z premierą iPhone 15

Konferencja Apple z premierą telefonów iPhone 15 będzie dostępna do obejrzenia na żywo na stronie producenta (link), jak i w serwisie YouTube. Link do tego drugiego jest poniżej. Start przewidziano w środę na godzinę 19:00.

W trakcie wydarzenia Wonderlust zobaczymy znacznie więcej produktów. Smartfony iPhone 15 to nie wszystko. Zostaną pokazane także nowe smartwatche z watchOS 10, czyli modele series 9 i Ultra 2. gen. Na nowe iPady przyjdzie nam prawdopodobnie poczekać dłużej. Do kiedy? Najpewniej do października. Konferencja Apple przyniesie nam także termin premiery iOS 17.

