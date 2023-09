iOS 17 — data premiery, nowości i co warto wiedzieć o aktualizacji iPhone’ów

iOS 17 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Już w przyszłym tygodniu będzie ją można instalować na telefonach. Co nowego tu znajdziemy i jakie nowości przygotowało dla iOS 17 Apple? Zobaczmy również, jak prawidłowo przygotować własne urządzenie przed instalacją nowego uaktualnienia.

iOS 17 to nowe oprogramowanie dla iPhone’ów, które przez ostatnie tygodnie można było wypróbować w edycji beta. Przed nami finalna aktualizacja i dziś zostanie podana data premiery. Nowości nie zabraknie. Zobaczmy sobie, co nowego wniesie to uaktualnienie oraz co warto wiedzieć przed instalacją software.

Data premiery w trakcie konferencji Apple

Data premiery iOS 17 dla wszystkich użytkowników iPhone’ów zostanie podana dziś, w trakcie specjalnej konferencji Apple, gdzie zostaną zaprezentowane nowe produkty. Niedługo po wydarzeniu deweloperzy oraz testerzy otrzymają wersję RC nowego oprogramowania, czyli w zasadzie niemal finalne uaktualnienie. Termin wydania jest jeszcze tajemnicą, ale spodziewajmy się, że nastąpi to w pierwszej połowie przyszłego tygodnia (od poniedziałku do środy).

Aktualizacja iOS 17 to liczne nowości

iOS 17 to bardzo duża aktualizacja dla iPhone’ów, gdzie znajdziemy naprawdę wiele nowości. Zacznijmy od aplikacji Telefon, gdzie można w szerokim stopniu personalizować karty kontaktów. Następnie mamy Wiadomości z łatwiejszym dostępem od apek czy naklejek. W przypadku tych drugich dodano opcję prostego tworzenia nalepek ze zdjęć. W FaceTime wprowadzono reakcje z nowymi efektami oraz wsparcie dla Apple TV.

Aktualizacja iOS 17 wnosi również Tryb czuwania, co pozwala w trakcie nieużywania iPhone’a na dostęp do podstawowych funkcji jak kalendarz, powiadomienia czy muzyka. Wszystko to dostępne jest poprzez nowy interfejs w trybie poziomym. Apple przygotowało też liczne nowości dla funkcji AirDrop, interaktywne widżety oraz aplikację Dziennik. Część z nowych rozwiązań ma pojawić się później w tym roku.

Te iPhone’y otrzymają uaktualnienie

Apple wraz z iOS 17 postanowił pozbyć się wsparcia dla wybranych telefonów. Tym razem dotyczy to modeli 8, 8 Plus oraz X. Szkoda, ale trzeba po prostu się z tym pogodzić. Tak więc aktualizacja zostanie udostępniona użytkownikom smartfonów Xs, SE 2. generacji oraz nowszych.

Gigant z Cupertino co rok lub dwa wyklucza z listy kompatybilnych urządzeń kolejne modele, które mają kilka lat. Jest to naturalny proces, z czym po prostu trzeba się pogodzić. Chcąc mieć dostęp do aktualnego software trzeba po prostu wymienić sprzęt na nowszy.

Jak przygotować telefon

Przed instalacją iOS 17 trzeba przede wszystkim upewnić się, że na telefonie jest odpowiednia ilość miejsca. Do tego potrzeba kilku gigabajtów wolnej przestrzeni w pamięci. W przeciwnym wypadku zainstalowanie nowego oprogramowania zakończy się niepowodzeniem. Dlatego już teraz warto zrobić porządek w rolce aparatu czy też usunąć zbędne aplikacje. Ponadto trzeba pamiętać o backupie, czyli kopii zapasowej. To tak na wszelki wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Możną ją wykonać na komputerze po podłączeniu iPhone’a kablem lub w chmurze iCloud.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na konferencję Apple, gdzie poznamy dokładny termin premiery iOS 17 dla wszystkich użytkowników iPhone’ów. Wraz z tą aktualizacją spodziewajmy się też iPadOS i tvOS z numerkami 17 oraz watchOS 10. Na macOS Sonoma poczekamy pewnie do października.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne