iPhone 15 Pro Max z wyższą ceną. Pozostałe modele Apple po staremu

iPhone 15 Pro Max to jedyny z nowych smartfonów Apple, który ma podrożeć. Cena wzrośnie, ale nie dotyczy to pozostałych z modeli. Te mają być dostępne za te same pieniądze co dotychczas. Cena iPhone 15 Pro Max zostanie podniesiona o 100 dolarów. Dowiadujemy się też, że rozmiar pamięci na dane się nie zmieni.

iPhone 15 Pro Max to flagowiec Apple, który nie będzie tani. W sieci pojawiły się nowe informacje, które mówią o tym, że cena będzie wyższa. Podwyżki nie czekają jednak pozostałych modeli. Raport zakłada, że ceny innych telefonów z logo nadgryzionego jabłka nie ulegną zmianie. Zobaczmy sobie, czego powinniśmy się spodziewać.

Cena iPhone 15 Pro Max wyższa

Już jakiś czas temu pojawiły się informacje, jakoby Apple planowało podwyżki dla droższych telefonów. Nowe informacje udostępnione przez TrendForce zakładają coś nieco innego. Wyższa cena ma dotyczyć tylko jednego z nowych smartfonów z logo nadgryzionego jabłka i tym jest iPhone 15 Pro Max.

Cena iPhone 15 Pro Max ma zostać zwiększona o 100 dolarów. TrendForce zakłada, że w Stanach Zjednoczonych telefon będzie dostępny od 1199 dolarów. To oznacza, że w Polsce powinniśmy spodziewać się kwoty większej o około 600-700 zł, co niestety trzeba mieć na uwadze. Przelicznik Apple dla naszego kraju jest jeszcze mniej korzystny względem euro. Drogi flagowiec z logo nadgryzionego jabłka będzie jeszcze droższy i w kraju trzeba będzie za niego zapłacić od blisko 8 tys. zł.

iPhone 15 Pro Max być jednym z nowych telefonów Apple, który otrzyma aparat peryskopowy. To zapewni znacznie większe możliwości z zakresu zoomu. W tańszym modelu Pro z 6,1-calowym ekranem takiego elementu nie będzie. Tutaj firma pozostawi dotychczasowy teleobiektyw.

Pozostałe modele Apple bez podwyżek

Warto dodać, że wyższa cena ma dotyczyć tylko jednego z nowych telefonów. Tym jest iPhone 15 Pro Max. Pozostałe modele nie podrożeją i tutaj można spodziewać się dotychczasowych kwot. To oznacza, że mniejszy z wariantów Pro nadal będzie dostępny od 999 dolarów, a w Polsce od 6499 zł. W przypadku dwóch tańszych będzie to 5199 i 5899 zł.

Rozmiar pamięci na dane bez zmian

Co ciekawe, dotychczasowe plotki związane ze wzrostem pamięci na dane w modelach iPhone 15 Pro mogą być nietrafione. TrandForce zakłada, że w przypadku podstawowych konfiguracji sprzętowych nadal ma to być 128 GB. Pozostałe opcje to 256, 512 GB i 1 TB. Wzrośnie jednak rozmiar pamięci RAM. W dwóch droższych telefonach będą to kości 8 GB. W tańszych bez zmian i nadal ma to być 6 GB.

Czy powyższe informacje okażą się być prawdziwe, to przekonamy się już wkrótce. Premiera smartfonów z serii iPhone 15 odbędzie się już za kilka dni. We wtorek poznamy wszystkie szczegóły, w tym związane z cenami. Także w naszym kraju. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na szczegóły.

