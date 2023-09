iOS 16.6.1 dostępny. To bardzo ważna aktualizacja Apple dla iPhone’a

iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1, watchOS 9.6.2 oraz macOS 13.5.2 to najnowsze uaktualnienia, które Apple udostępniło zgodnie z zapowiedziami. Aktualizacja dla iPhone’ów oraz pozostałych urządzeń wprowadza ważne poprawki związane z zabezpieczeniami. Z pewnością nie warto ich lekceważyć, bo po są to dosyć poważne błędy. Zobaczmy sobie, dlaczego nie warto wstrzymywać się z ich instalacją.

Aktualizacja iOS 16.6.1 dla iPhone’a bardzo ważna

iOS 16.6.1 to aktualizacja oprogramowania dla iPhone’a, która z pozoru wydaje się być mało istotna. Świadczy o tym chociażby jej oficjalny wykaz zmian, który widoczny jest poniżej. Oto jego treść.

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Część funkcji może nie być dostępna we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć na tej stronie.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronach wsparcia technicznego Apple. W tym miejscu firma dokładniej omawia znalezione błędy. Te dotyczą aplikacji Wallet oraz funkcji ImageIO. W opisie pierwszego z nich czytamy, że przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może spowodować wykonanie dowolnego kodu. W drugim czytamy o złośliwie spreparowanym załączniku mogącym spowodować wykonanie dowolnego kodu. Firma dodaje, że oba zagrożenia mogą być aktywnie wykorzystywane przez cyberprzestępców i nie tylko. I rzeczywiście tak jest.

Łatka na Pegasusa

Warto dodać, że aktualizacja iOS 16.6.1 rozwiązuje błąd, który NSO Group wykorzystywało do uruchamiania Pegasusa, czyli oprogramowania do szpiegowania, o którym niejednokrotnie było głośno. Głównie z racji wykorzystywania go do infekowania telefonów polityków, dziennikarzy czy aktywistów. Luka została usunięta i pewnie na jakiś czas z tym problemem będzie spokój.

Uaktualnienia iPadOS 16.6.1, watchOS 9.6.2 i macOS 13.5.2 też są

Apple wraz z aktualizacją iOS 16.6.1 udostępniło także uaktualnienia iPadOS 16.6.1, watchOS 9.6.2 oraz macOS 13.5.2, które również rozwiązują omawiane wyżej problemy, ale na innych urządzeniach. Z instalacją nowych poprawek z pewnością nie warto się wstrzymywać. Wszak chodzi o nasze bezpieczeństwo.

