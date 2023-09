iOS 18 wprowadzi nowości dla Siri. Apple na zmiany wyda fortunę

iOS 18 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni dopiero za rok. Tymczasem poznajemy pierwsze nowości oraz zmiany, które szykowane są wraz z tym uaktualnieniem. Obejmują one Siri, która wraz z iOS 18 ma stać się bardziej użyteczna. Obecnie Apple wydaje na testy sztucznej inteligencji ogromne kwoty.

iOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, na którą to jednak trochę sobie poczekamy. Wszak przed nami dopiero premiera systemu z numerkiem 17, który zostanie udostępniony później w tym miesiącu. Tymczasem poznajemy pierwsze nowości oraz zmiany szykowane przez firmę na 2024 r. Obejmują one asystentkę Siri oraz sztuczną inteligencję.

Siri wraz z iOS 18 otrzyma duże zmiany

Siri z systemu iOS 18 ma stać się znacznie potężniejsza niż obecnie. Teraz asystentka głosowa Apple potrafi wykonywać proste oraz nieskomplikowane polecenia. Obecnie prowadzone są prace, które mają na celu dać jej o wiele więcej możliwości. Do tego stopnia, że będzie w stanie przeprowadzać złożone zadania.

Użytkownicy iPhone’ów od jakiegoś czasu mogą automatyzować część zadań z użyciem aplikacji Skróty, co otworzyło wiele nowych możliwości. Jednak to wymaga przeprowadzenia wstępne procesu konfiguracji. Natomiast w zamiarze Apple jest danie podobnych funkcji, które to jednak będzie można zlecić za pomocą komend głosowych. Stąd duże inwestycje w rozwój asystentki Siri.

Jak podaje The Information, zespół rozwijający Siri w firmie Apple ma w planach włączenie modeli językowych, aby użytkownicy asystentki głosowej mogli automatyzować złożone zadania w sposób, w jaki obecnie nie są w stanie. Tutaj jako przykład podaje się możliwość stworzenia pliku GIF z kilku ostatnich zdjęć.

Apple inwestuje w te nowości fortunę

Serwis źródłowy informuje, że Apple przeznacza na prace rozwojowe nad sztuczną inteligencją naprawdę ogromne pieniądze. Każdego dnia firmę kosztuje to miliony dolarów. Efekty tych nakładów powinniśmy zobaczyć za rok, wraz z aktualizacją iOS 18 dla smartfonów z logo nadgryzionego jabłka, ale nie tylko tam.

Oczywiście asystentka głosowa Siri dostępna jest nie tylko na iPhone’ach, ale też innych sprzętach Apple. Tak więc wspomniane nowości zostaną wprowadzone nie tylko w systemie iOS 18 dla telefonów. Również w macOS 15, tvOS i iPadOS 18 oraz watchOS 11, których oficjalna zapowiedź odbędzie się w trakcie przyszłorocznego WWDC, co pewnie nastąpi w czerwcu 2024 r.

Apple udostępni pierwsze wersje beta iPadOS, tvOS i iOS 18, macOS 15 oraz watchOS 11 niedługo po keynote otwierającym WWDC 2024. Najpierw dostęp otrzymają deweloperzy aplikacji. Kilka tygodni później ruszy publiczny program pilotażowy. Wtedy zmiany i nowości będą mogli wypróbować wszyscy chętni użytkownicy zgodnych sprzętów.

