iPhone 15 Pro Max otrzyma taki aparat. Wycieka specyfikacja kamery

iPhone 15 Pro Max to smartfon Apple, który zostanie zaprezentowany za kilka dni. Telefon jest w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo debiut jest bardzo blisko. Teraz do sieci wyciekła specyfikacja kamery peryskopowej. Taki aparat fotograficzny pojawi się wyłącznie w tym konkretnym modelu, a w pozostałych trzech już nie. Zobaczmy sobie, co wiemy o nowym teleobiektywie.

Aparat peryskopowy ze znaną specyfikacją

iPhone 15 Pro Max otrzyma nowy teleobiektyw i Apple po raz pierwszy sięgnęło po aparat peryskopowy, który konkurencja we własnych flagowcach z Androidem stosuje już od kilku lat. Gigant z Cupertino kazał nam czekać na to rozwiązanie od lat. Przysłona pozostaje niezmieniona i nadal jest to f/2.8. Natomiast ogniskowa wzrośnie do 85 mm w porównaniu do obecnych 77 mm. Ponadto znajdziemy tu nowy sensor typu 1/1.9 cala. W zeszłorocznym modelu jest to czujnik 1/3.5 cala.

Aparat peryskopowy modelu iPhone 15 Pro Max zapewni znacznie większe możliwości z zakresu przybliżania. Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że kamera obsłuży 6-krotny zoom optyczny. Dla porównania w zeszłorocznym flagowcu firmy jest on 3-krotny. Zmiana będzie więc dosyć istotna.

Kamera modelu iPhone 15 Pro Max z sensorem 48 MP

Nowy teleobiektyw kamery modelu iPhone 15 Pro Max to nie jedyny element. Znajdziemy tu także obiektyw szerokokątny, który będzie połączony z 48-megapikselowym sensorem. Następnie mamy ultraszerokokątny współpracujący z 12-megapikselowym czujnikiem. Nie zabraknie także sensora LiDAR oraz diody doświetlającej LED i mikrofonu.

Aparat fotograficzny smartfona iPhone 15 Pro Max będzie nieco większy względem poprzednika i mowa o gabarytach, które widać gołym okiem. Wynika to z faktu zastosowania większych sensorów, co wpłynie na ogólny rozmiar wyspy. Ma ona też bardziej wystawać poza tylną część obudowy, co warto mieć na uwadze.

Smartfon będzie konkretny, ale jego cena ma wzrosnąć i tu mówi się o podwyżce na poziomie co najmniej 100 dolarów. iPhone 15 Pro Max ma też 6,7-calowy ekran OLED o konkretnych parametrach, a za obliczenia ma odpowiadać nowy procesor A17 Bionic wykonany w 3-nm litografii. W bazowym modelu ma pojawić się 256 GB miejsca na dane. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Dane techniczne

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1290 × 2796 pikseli

procesor Apple A17 Bionic

6 lub 8 GB pamięci RAM

256, 512 GB, 1 lub 2 TB miejsca na dane

kamerka TrueDepth z Face ID

aparat fotograficzny 48 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności około 4850 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

eSIM

złącze USB C

iOS 17

