iOS 17 RC i iPadOS 17 RC blisko. Apple nie wyda wersji beta 9?

iOS 17 RC i iPadOS 17 RC to w zasadzie sfinalizowane nowe wersje systemów dla iPhone’ów oraz iPadów, które Apple udostępni za kilka dni. Wygląda na to, że wydań beta 9 w ogóle nie będzie. To oznacza, że ósme były już ostatnimi. Debiut iOS 17 RC i iPadOS 17 RC powinien odbyć się w przyszłym tygodniu.