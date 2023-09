iPhone 15 Pro Max — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

iPhone 15 Pro Max to flagowy smartfon Apple, którego premiera jest blisko. Co wiemy o tym telefonie na kilkanaście dni przed debiutem? Znana jest częściowa specyfikacja. Niestety cena iPhone 15 Pro Max może być wyższa względem poprzednika. Najważniejszą nowością modelu wydaje się być aparat peryskopowy.

iPhone 15 Pro Max to najdroższy z telefonów Apple, które zostaną pokazane we wrześniu. Urządzenie zapowiada się ciekawie, ale jego cena z pewnością nie będzie niska. Co wiemy o tym smartfonie przed premierą? Zobaczmy sobie, jak prezentuje się znana specyfikacja techniczna oraz jakich zmian powinniśmy oczekiwać.

Aparat peryskopowy

iPhone 15 Pro Max otrzyma aparat peryskopowy, który konkurencja w postaci producentów telefonów z Androidem we flagowcach stosuje od lat. Dzięki temu teleobiektyw zyska znacznie większe możliwości z zakresu zoomu, zwłaszcza optycznego. Wiemy, że taka kamerka zostanie umieszczona przez Apple tylko w tym modelu. W pozostałych już jej nie znajdziemy. Ma to być główny element marketingowy napędzający sprzedaż tego smartfona.

Ekran z dynamiczną wyspą i USB C

Apple w modelu iPhone 15 Pro Max ma umieścić podobny ekran do tego, który jest w poprzedniku. Będzie to 6,7-calowy wyświetlacz z dynamiczną wyspą, ale ma wyróżniać się przede wszystkim najcieńszymi ramkami na rynku. Następnie mamy złącze USB C, które zastąpi wysłużony port Lightning. W zestawie mają znaleźć się kolorowe kable. Niestety pełnia możliwości będzie dostępna dopiero po zakupie dodatkowego przewodu Thunderbolt, który z pewnością nie będzie tani.

Cena iPhone 15 Pro Max ma wzrosnąć

Niestety wygląda na to, że w tym roku Apple szykuje podwyżki. Wiele wskazuje na to, że cena iPhone 15 Pro Max wzrośnie i to o co najmniej 100 dolarów. Jeśli tak się stanie, to w kraju powinniśmy spodziewać się kwoty większej o kilkaset złotych. Na pocieszenie pozostaje fakt, że w podstawowej konfiguracji sprzętowej dostępna pamięć na dane zostanie podwojona – ze 128 do 256 GB.

Wydajny procesor Apple A17 Bionic

iPhone 15 Pro Max otrzyma nowy procesor Apple A17 Bionic, który ma być bardzo potężnym czipem wykonanym w 3-nm litografii. Jego dokładna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale mówi się o tym, że wzrost wydajności ma być naprawdę mocno odczuwalny. Pozostaje jeszcze kwestia pamięci RAM. Pewne plotki mówią o 6 GB, a inne o kościach w rozmiarze 8 GB.

Przycisk akcji i tytanowa ramka

Apple w modelu iPhone 15 Pro Max i jego mniejszym bracie z 6,1-calowym ekranem planuje umieścić nowy przycisk akcji, któremu da się przyporządkowywać różne skróty. Nowością będzie także tytanowa ramka. To nowe podejście w smartfonach klasy premium, które planują wykorzystać także Samsung i Xiaomi. Możemy się domyślać, że potem zacznie pojawiać się także we flagowcach innych producentów. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

iPhone 15 Pro Max – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1290 × 2796 pikseli

procesor Apple A17 Bionic

6 lub 8 GB pamięci RAM

256, 512 GB, 1 lub 2 TB miejsca na dane

kamerka TrueDepth z Face ID

aparat fotograficzny 48 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności około 4850 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

eSIM

złącze USB C

iOS 17

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne