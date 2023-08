iOS 17 beta 8 do pobrania. iPhone 15 z datą premiery

iOS 17 beta 8 to nowa aktualizacja poglądowa udostępniona przez Apple. Przy okazji została potwierdzona data premiery smartfonów iPhone 15, które zobaczymy za dwa tygodnie. Tego samego dnia Apple zapewne zapowie termin udostępnienia finalnej wersji iOS 17. Dzień 12 września na pewno warto wpisać do kalendarza.

Fani produktów marki Apple mogą rozpocząć odliczanie. Data premiery smartfonów iPhone 15 krążąca od jakiegoś czas po sieci została potwierdzona. Nieco później firma udostępniła aktualizację iOS 17 beta 8 i nastąpiło to po kilku dniach po siódmej becie. Przy okazji testerzy otrzymali nowe wersje pozostałych systemów operacyjnych na inne sprzęty.

Datą premiery modeli iPhone 15 12 września

Data premiery smartfonów iPhone 15 pokryła się z przeciekami. Apple planuje najbliższą konferencję na 12 września i tego dnia zaprezentuje światu nowe produkty. Nowe telefony z logo nadgryzionego jabłka będą gwoździem programu wydarzenia, ale zobaczymy także inne nowości. Czego się spodziewać?

iPhone 15 to seria telefonów obejmująca cztery modele, z których najciekawszym (i najdroższym) będzie Pro Max. Wszystkie nowe smartfony mają dostać ekrany z dynamicznymi wyspami oraz złącza USB C, które zastąpią wysłużony port Lightning. Poza tym w opakowaniach spodziewajmy się kolorowych kabli. Przedsprzedaż powinna ruszyć 15 września, a do sklepów sprzęt trafi tydzień później.

Apple w trakcie wrześniowego eventu pokaże także nowe słuchawki AirPods z pudełeczkiem ładującym wyposażonym również w USB C. Następnie mamy nowe smartwatche series 9 oraz Ultra 2. generacji. Być może pojawią się także jakieś nowe iPady. Na premierę nowych komputerów Mac nie liczmy i te z czipem M3 powinny zadebiutować później tegorocznej jesieni.

iOS 17 beta 8 to niemal finalna aktualizacja

iOS 17 beta 8 to najnowsza odsłona poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple oddało w ręce deweloperów oraz publicznych testerów. Ci drudzy otrzymali kompilację jako betę 6. Program pilotażowy systemu pomału dobiega końca. W zasadzie przed nami już pewnie ostatnie wydanie poglądowe przed edycją RC, które będzie w zasadzie finalną odsłoną uaktualnienia.

Apple powinno udostępnić iOS 17 RC 12 września, a więc tego samego dnia, którego zostaną zaprezentowane smartfony z serii iPhone 15. Powinno to nastąpić w okolicy 21:00 naszego czasu. Kilka dni później aktualizacja zostanie oddana w ręce wszystkich użytkowników. Dokładny termin również powinniśmy poznać w trakcie wrześniowego eventu.

Wraz z iOS 17 Apple udostępni także inne nowe systemy operacyjne, które obecnie dostępne są w ramach programu pilotażowego. Mowa o tvOS, iPadOS i nowym software dla HomePodów z numerkami 17 oraz watchOS 10. Na finalną odsłonę macOS Sonoma poczekamy sobie zapewne do drugiej połowy października, co warto mieć na uwadze. Nie pozostaje nic innego, jak tylko wypatrywać wspomnianych nowości.

