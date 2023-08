iPhone 15 Pro i przewód USB C. Apple szykuje też kabel Thunderbolt

iPhone 15 Pro oraz tańsze smartfony Apple dostaną USB C. Oczywiście w celu naładowania telefonu będzie potrzebny nowy przewód. Zebraliśmy znane informacje na ten temat. Apple prawdopodobnie dla modeli iPhone 15 Pro szykuje także kabel Thunderbolt. Ma to być jednak akcesorium, które trzeba będzie zakupić osobno.

iPhone 15 Pro oraz tańsze piętnastki wprowadzą dużą zmianę w postaci portu USB C, który zastąpi stosowane do tej pory przez Apple złącze Lightning. Oczywiście do pełni szczęścia będzie potrzebny nowy przewód czy kabel. Ten w zestawie z telefonami może jednak nie wykorzystywać w pełni możliwości telefonów. Zobaczmy sobie, co już wiadomo na ten temat.

Kolorowy przewód USB C

Apple szykuje cztery kolory obudowy smartfonów iPhone 15 Pro oraz jeszcze więcej opcji do wyboru dla tańszych modeli. Dowiadujemy się, że w zestawie z telefonami znajdzie się kolorowy kabel USB C. Ma on odpowiadać kolorystycznie obudowie telefonu. Podobnie jest w przypadku MacBooków Air, które mają zasilacze MagSafe w różnych odcieniach. Same końcówki (z wyjątkiem opcji czarnej) mają być jasne.

Niestety będą pewne ograniczenia, które znamy już z Lightning. Apple do smartfonów iPhone 15 zamierza dołączać przewód USB C, który nie pozwoli na zbyt szybkie przesyłanie danych. Wynika to z faktu, że kabel ma oferować transfer zgodny z protokołem USB 2.0, czyli do 480 Mbit/s (60 MB/s). W przypadku zgrywania filmów będzie to z pewnością bolączką.

Przy okazji dowiadujemy się, że kabel USB C znajdujący się w opakowaniach z telefonami iPhone 15 ma mieć długość 1,6 m i otrzyma 16 pinów. Co też ważne, nie ma być zgodny z MFi, a więc możliwe, że Apple zrezygnowało z pomysłu związanego z nadawaniem certyfikatów dla tego typu akcesoriów, choć starsze plotki zakładały coś innego.

Apple dla modeli iPhone 15 Pro szykuje kabel Thunderbolt

Samo złącze USB C w smartfonach iPhone 15 Pro ma oferować znacznie większe możliwości niż te, które zapewnia protokół 2.0. To oznacza, że możemy spodziewać się szybszego przesyłania danych. W tym celu potrzebny będzie jednak odpowiedni przewód. Kabel znajdujący się w pudełkach tego nie zapewni i dlatego Apple szykuje opcjonalne akcesorium oparte na standardzie Thunderbolt.

fot.: Twitter/Majin Bu

Powyżej widać nowy przewód Apple zgodny z Thunderbolt 4, który teoretycznie zapewni przesyłanie danych z prędkością do 40 Gbps. Ma on 0,8 m długości (dotychczasowy ma 1,8 m) i ma umożliwiać ładowanie o mocy do 150 W. Będzie to niestety opcjonalne akcesorium. W pudełkach ze smartfonami iPhone 15 Pro taki kabel się nie znajdzie i trzeba go będzie nabyć osobno. Ten obecny kosztuje blisko 700 zł, a więc nie będzie to mały wydatek.

Sam interfejs USB C znajdujący się w smartfonach iPhone 15 Pro ma bazować na standardzie (co najmniej) 3.2 Gen 2. Możliwe jednak, że będzie to nowocześniejszy 4, który zapewnia wspomniane przesyłanie danych z prędkością do 40 Gbps.

