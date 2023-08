iPhone 15 Pro w opcji Titan Gray. Takie kolory wybrało Apple

iPhone 15 Pro to dwa nowe smartfony Apple, które zobaczymy we wrześniu. Już wcześniej w sieci pojawiły się plotki, jakoby gigant z Cupertino szykował nowe kolory obudowy. Tak rzeczywiście ma być i wśród nowych wariantów kolorystycznych pojawi się m.in. Titan Gray. Mamy okazję zobaczyć ten odcień na renderach. Rzućmy sobie na to okiem.

Titan Gray jednym z nowych odcieni w palecie Apple

iPhone 15 Pro ma trafić do sprzedaży w czterech wariantach kolorystycznych obudowy. Wśród nowych pojawi się opcja Titan Gray, która doczekała się wizualizacji na renderach. Czego mamy się spodziewać?

Opcja Titan Gray dla smartfonów iPhone 15 Pro widoczna jest na grafikach załączonych w tym artykule. Widzimy, że jest to jaśniejszy odcień względem gwiezdnej szarości/grafitowej, ale przy okazji ciemniejszy w porównaniu do srebrnego. Trzeba przyznać, że prezentuje się to naprawdę dobrze, choć jest to oczywiście wyłącznie kwestią gustu.





Bez złotej opcji

Warto dodać, że Apple rezygnuje z jednego z wariantów kolorystycznych, który towarzyszył nam od lat. Mowa o złotym kolorze, który został wprowadzony wraz z iPhone’ami XS. Firma porzuca ten odcień na rzecz czegoś nowego. Związane to jest też zapewne z przejściem na tytanową ramkę, którą mają dostać modele 15 Pro i 15 Pro Max. Ta dotychczasowa była wykonana ze stali nierdzewnej.

iPhone 15 Pro otrzyma cztery kolory obudowy

Plotki mówią o tym, że smartfony z serii iPhone 15 Pro mają być dostępne w czterech wariantach kolorystycznych obudowy. Te kolory to dotychczasowe srebrny i space black oraz nowe Titan Gray i ciemnoniebieski. Ta ostatnia opcja może być przodująca i dlatego Apple może ją głównie promować.

Ciemnoniebieski iPhone 15 Pro ma być tym modelem, który będzie najbardziej promowany w materiałach prasowych. Pewne plotki mówiły o tym, że ma być odcień szkarłatny, ale nowe informacje wskazują na coś innego. Wiemy też, że ta edycja zastąpi ciemny fiolet wprowadzony do palety w zeszłym roku.

W przypadku tańszych modeli spodziewajmy się jeszcze więcej kolorów. Jednym z nowych ma być żółty wariant. Premiera telefonów odbędzie się w przyszłym miesiącu. Plotki najczęściej mówią o terminie 12 września. Apple na razie go jeszcze nie potwierdziło, ale jeśli jest prawdziwy, to nastąpi to na dniach.

Wygląda też na to, że w tym roku w przypadku iPhone’ów Pro czekają nas podwyżki cen. Niemałe, bo tu mówi się o kwotach wyższych od 100 do 200 dolarów. Tak więc telefony dosyć mocno podrożeją, co z pewnością odczujemy w Polsce.

źródło