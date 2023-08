iOS 17 beta 7 już jest. Co nowego wnosi aktualizacja?

iOS 17 beta 7 to nowa aktualizacja poglądowa dla iPhone’ów. Nie znajdziemy tu większych nowości, ale Apple dodało pewne zmiany. Dotyczą one przycisku do kończenia rozmów czy funkcji śledzenia nastrojów. Uaktualnienie iOS 17 beta 7 zostało oddane także publicznym testerom. Zobaczmy, co nowego tu znajdziemy.

iOS 17 beta 7 to najnowsza wersja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą udostępniono po szóstej becie. Co nowego wprowadza ta aktualizacja? Na gros nowości nie ma co tu liczyć, bo program pilotażowy pomału dobiega końca. Co nie zmienia faktu, że Apple cały czas wprowadza pomniejsze udoskonalenia oraz zmiany. Rzućmy sobie na nie okiem.

Co nowego w iOS 17 beta 7

Aktualizacja iOS 17 beta 7 nie zawiera licznych nowości, ale wprowadza pewne zmiany, które z pewnością można uznać za użyteczne. Pierwsza z nich obejmuje położenie przycisku kończącego połączenia telefoniczne, który w ciągu ostatniego miesiąca wywoływał pewne kontrowersje.

Przycisk kończący połączenia telefoniczne w iPhone’ach w ostatnim czasie zmieniał swoje położenie. Wraz z iOS 17 beta 7 (w przypadku rozwiniętej klawiatury numerycznej) kontrolka znajduje się w dolnej części ekranu na dole, a nie po prawej stronie. Pokrywa się to wizualnie z tym, co widać na ekranie bez klawiatury numerycznej.

iOS 17 beta 7 naprawia również pewien błąd, który pojawił się w poprzedniej wersji poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Dotyczy on sygnalizacji przełącznika wyciszenia telefonu, gdzie zniknął efekt haptyczny. Teraz go przywrócono i przy okazji nieco zmieniono wibracje. Być może sugeruje to wprowadzenie przycisku akcji do modeli 15 Pro, które to mają zostać pozbawione dotychczasowego przycisku.

Na koniec warto wspomnieć, że Apple wciąż udoskonala animacje używane do przedstawiania poszczególnych nastrojów w funkcji Stan umysłu w aplikacji Zdrowie, a także zmieniono prędkość pierścieni wokół każdego kształtu. Są to pomniejsze zmiany wizualne, które to jednak z pewnością warto odnotować.

Inne aktualizacje też są

Apple udostępniło iOS 17 beta 7 w ręce deweloperów aplikacji oraz publicznych testerów, którzy zapisali się do programu pilotażowego. Ci drudzy otrzymali software jako piątą betę. Przy okazji firma udostępniła także nowe wydania poglądowe systemów iPadOS i tvOS 17, macOS Sonoma oraz watchOS 10. Ponadto deweloperzy otrzymali wariant RC systemu macOS Ventura z numerkiem 13.6.

Program pilotażowy systemu iOS 17 beta dla iPhone’ów pomału dobiega końca. Spodziewajmy się jeszcze jednej lub dwóch wersji poglądowych. Potem przyjdzie czas na build RC i będzie to już w zasadzie finalna aktualizacja, którą to potem otrzymają wszyscy właściciele zgodnych telefonów z logo nadgryzionego jabłka, co powinno nastąpić w drugiej połowie przyszłego miesiąca.

źródło: opracowanie własne