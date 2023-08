iPhone 15 Pro Max w sklepach później. Apple każe czekać

iPhone 15 Pro Max to flagowiec Apple na ten rok, ale wygląda na to, że klienci na telefon trochę sobie poczekają. Sklepy nie dostaną go od razu po premierze. Na dostępność modelu iPhone 15 Pro Max być może trzeba będzie poczekać 3-4 tygodnie względem pozostałych smartfonów. Z czego wynikają te opóźnienia?