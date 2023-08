iOS 17 beta 6 już jest. Apple wprowadziło dwie istotne zmiany

iOS 17 beta 6 to nowa aktualizacja poglądowa dla iPhone’ów. Nie znajdziemy tu większych nowości, ale Apple dodało dwie ważne zmiany. Dotyczą one przycisku do kończenia rozmów oraz dostępu do Zdjęć w aplikacji Wiadomości. Uaktualnienie iOS 17 beta 6 zostało oddane do testów także dla publicznych testerów.