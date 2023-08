iPhone SE 4 w drodze. Apple umieści w nim USB C i Face ID

iPhone SE 4 to nadchodzący smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się w 2024 r. W sieci pojawiły się nowe plotki o tym telefonie. Dowiadujemy się, że iPhone SE 4 ma dostać złącze USB C oraz funkcję Face ID. Design ma bazować na aktualnych modelach, ale Apple planuje m.in. dodać przycisk akcji z piętnastek.

iPhone SE 4 to smartfon Apple, który w plotkach pojawia się już od dłuższego czasu. Jego premiera odbędzie się najwcześniej w 2024 r. Wiele informacji wskazuje na to, że design tego telefonu będzie w dużej mierze bazować na modelu 14. Teraz w sieci pojawiły się nowe szczegóły. Obejmują one m.in. funkcję Face ID oraz port USB C.

Design oparty na iPhonie 14

iPhone SE 4 ma wizualnie bazować na modelu 14, a więc otrzyma ekran z notchem. Apple w końcu zrezygnuje z przestarzałego wzornictwa, które znamy od czasów telefonów 6 oraz 6 Plus i postawi na coś nowocześniejszego. Następnie mamy aparat fotograficzny. Tutaj jednak nie ma co liczyć na rozbudowę o drugi obiektyw. Kamera tego smartfona nadal ma być pojedyncza, co warto mieć na uwadze.

Funkcja Face ID

Apple planuje umieścić w smartfonie iPhone SE 4 ekran z notchem, a to oznacza, że pojawi się także funkcja Face ID. Do tej pory firma stosowała w modelach z tej serii odblokowywanie biometryczne oparte na Touch ID. To rozwiązanie odejdzie jednak w niepamięć i zostanie zaimplementowane nowsze, które producent stosuje od kilku lat.

Złącze USB C

iPhone SE 4 zostanie również pozbawiony portu Lightning, który Apple stosuje od dekady. W jego miejscu pojawi się złącze USB C, które znajdziemy również w tegorocznych piętnastkach. Zmiana podyktowana jest m.in. nowymi przepisami Unii Europejskiej, która dążyła do standaryzacji portów ładowania. Od tej decyzji nie ma już odwrotu i producenci elektroniki muszą się do niej dostosować.

Apple iPhone SE 4 z przyciskiem akcji

Co ciekawe iPhone SE 4 ma otrzymać również przycisk akcji. To nowe rozwiązanie, które Apple ma umieścić w modelach 15 Pro i 15 Pro Max. Kod iOS 17 beta ujawnił nam, że w ten sposób będzie można uruchomić różne akcje. Na liście jest dziewięć skrótów, które związane są m.in. z kamerą, tłumaczem, latarką czy dostępnością. Być może czynności finalnie będzie więcej.

Premiera w 2024 roku

iPhone SE 4 nie zostanie wprowadzony do oferty w tym roku. Plotki mówią o tym, że pojawi się najwcześniej w 2024 r. Jeśli tak się stanie, to prawdopodobnie otrzyma procesor Apple A16 Bionic. Co do tego elementu nie ma jednak na razie 100 proc. pewności. Wszystko wyjaśni się z czasem. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Co wynika z faktu, że na tego typu informacje jest po prostu jeszcze zbyt wcześnie. Na tego typu szczegóły poczekamy sobie dłużej i poznamy je bliżej planowanego debiutu.

