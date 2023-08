A17 Bionic dla iPhone 15 Pro. Wycieka specyfikacja chipu Apple

A17 Bionic to procesor Apple dla smartfonów iPhone 15 Pro. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja chipu. Ta ujawnia nam, że Apple A17 Bionic z modeli iPhone 15 Pro jest 3-nm układem, który ma składać się z sześciu rdzeni CPU oraz GPU. Poza tym pod obudową spodziewajmy się 6 GB pamięci RAM typu LPDDR5.

Apple A17 Bionic to procesor, który znajdzie się pod obudową smartfonów z serii iPhone 15 Pro będących obecnie w ogniu przecieków. W sieci pojawiły się nowe informacje o nadchodzącym chipie z logo nadgryzionego jabłka. W tym częściowa specyfikacja techniczna układu. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Częściowa specyfikacja Apple A17 Bionic ujawnia mocny GPU

Procesor Apple A17 Bionic będzie procesorem składającym się z sześciu rdzeni CPU i tyle samo dla układu graficznego GPU. Dla porównania A16 ma o jeden rdzeń graficzny mniej. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się przede wszystkim dużego wzrostu dla tego typu obliczeń, czyli związanych z przetwarzaniem grafiki. Nowy SoC powstawał pod nazwą kodową t8130 i znajdzie się w telefonach ukrywających się pod kryptonimami D83 oraz D84, czyli modelach iPhone 15 Pro i Max. Wiemy też, że maksymalna częstotliwość taktowania wyniesie w tym przypadku 3,7 GHz.

3-nm proces TSMC

Produkcją układ Apple A17 Bionic dla smartfonów z serii iPhone 15 Pro zajmie się ponownie TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), które ma zbudować niedługo fabrykę w niemieckim Dreźnie. Chip będzie wytwarzany w 3-nm litografii i jest jednym z pierwszych w takim procesie. Zostanie tu wykorzystana technologia N3B, który to jednak nie jest kompatybilny z przyszłymi węzłami Tajwańczyków, czyli N3P, N3X i N3S. Dlatego trzeba będzie w przyszłości wprowadzić pewne zmiany.

Kontroler pamięci LPDDR5

Warto dodać, że procesor Apple A17 Bionic otrzyma kontroler pamięci RAM typu LPDDR5. W smartfonach iPhone 15 Pro nie znajdą się więc nowsze kości LPDDR5X, które to na przykład obsługuje chip Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wiemy też, że pod obudową nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka znajdzie się 6 GB pamięci, a nie 8 GB, co zakładały wcześniejsze plotki. Kości dostarczą firmy Micron i Samsung. Wzrośnie za to rozmiar miejsca na dane – w podstawowej wersji ze 128 do 256 GB.

Nowy chip tylko w modelach iPhone 15 Pro

Pamiętajmy też, że 3-nm procesor Apple A17 Bionic znajdzie się tylko w smartfonach iPhone 15 Pro i Max. Dwa tańsze modele otrzymają zeszłoroczny chip A16. Podobnie sytuacja ma wyglądać w przyszłym roku. A18 ma znaleźć się początkowo w modelach 16 Pro. Wiemy, że nadchodzący SoC powstaje pod nazwą kodową t8140, ale na jego temat nie wiadomo obecnie w zasadzie prawie nic. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do wrześniowej premiery.

