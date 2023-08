iOS 17 beta 5 już jest. Co nowego wnosi aktualizacja dla iPhone’a?

iOS 17 beta 5 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i Apple ponownie wprowadziło pewne modyfikacje obejmujące różne obszary systemu. Beta testy iOS 17 są już za półmetkiem. Finalne uaktualnienie ma być gotowe dla wszystkich we wrześniu.