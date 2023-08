Mac Mini z Apple M3 testowany przez firmę. Kiedy premiera?

Mac Mini z chipem Apple M3 to jeden z nowych komputerów z logo nadgryzionego jabłka na 2023 r. Firma prowadzi testy tej maszyny. W przygotowaniu są również inne Maki z procesorem Apple M3. W tym nowy MacBook Air czy iMac. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o nowym układzie, który ma być w kilku wersjach.

Mac Mini z Apple M3 to jeden z nowych komputerów z nadchodzącym chipem firmy z logo nadgryzionego jabłka. Informacje na temat tej maszyny oraz samego procesora uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Zobaczmy, czego powinniśmy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Procesor Apple M3 w kilku wersjach

Apple planuje kilka różnych iteracji chipu M3. Podobnie jak to było w przypadku poprzednich generacji układu. Są to podstawowa jednostka oraz warianty Pro i Max. Wiemy, że wszystkie z nich będą wytwarzane w 3-nm litografii. Produkcją zajmie się ponownie TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited).

Procesor Apple M3, który firma testuje w nowym komputerze Mac Mini, ma niezmienioną liczbę rdzeni w porównaniu do chipu M2. Nadal jest to osiem rdzeni CPU (4 + 4) oraz GPU z maksymalnie 10 rdzeniami. Mimo to możemy oczekiwać znaczącego wzrostu wydajności. Układ ma ponownie współpracować z maksymalnie 24 GB zunifikowanej pamięci RAM.

W drodze są także chipy Apple M3 Pro i Max, które trafią do droższych komputerów z logo nadgryzionego jabłka. Gurman twierdzi, że firma planuje tutaj skupić się na wzroście wydajności w przypadku obsługi wielu wątków. W wersji Pro ma znaleźć się do 12 rdzeni CPU i maksymalnie 18-rdzeniowy GPU. Max ma dostać 14 rdzeni CPU i nawet 40-rdzeniowy GPU. Więcej szczegółów źródło informacji nie podało.

Pierwsze komputery w październiku

Gurman twierdzi, że zapowiedź chipu Apple M3 odbędzie się w październiku tego roku i wtedy powinniśmy zobaczyć pierwsze komputery z tym chipem. Czy wśród nich będzie także nowy Mac Mini? Niekoniecznie, bo premiera tej maszyny może odbyć się dopiero w 2024 r. Wszak niedawno została ona odświeżona i otrzymała procesory M2.

Wiemy, że Apple testuje nowego Maca Mini z chipem M3 w połączeniu z 24 GB zunifikowanej pamięci RAM. Oczywiście w sprzedaży pojawią się także warianty z mniejszym rozmiarem i ten wymieniony wyżej jest maksymalnym. Kompletna specyfikacja techniczna maszyny nie jest na razie znana.

Apple szykuje też inne maszyny z chipem M3

Gurman twierdzi, że w drodze są różne nowe komputery z procesorem Apple M3. Są to m.in. nowy MacBook Air, który ukrywa się pod nazwami kodowymi J513 i J613 (13 cali) oraz J515 i J615 (15 cali). Następnie jest iMac (J433, J434) oraz nowe MacBooki Pro (J504, J514 i J516). Wszystkie te maszyny zobaczymy w ofercie z czasem. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło