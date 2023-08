iPhone 15 Pro z rekordowo dużym rozmiarem pamięci na dane

iPhone 15 Pro to smartfon, w którym Apple planuje zaimplementować różne ulepszenia. Okazuje się, że dotyczy to także pamięci na dane. W topowej konfiguracji sprzętowej ma ona być rekordowo wielka. High-endowe modele iPhone 15 Pro mają zaoferować aż 2 TB wbudowanego miejsca na pliki. Cena zapewne będzie kosmiczna.

iPhone 15 Pro i Max to dwa flagowce Apple, które mają wprowadzić różne zmiany. Obecnie smartfony są w ogniu przecieków. Nie powinno to wcale dziwić, bo rynkowa premiera tych sprzętów zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki, które obejmują rozmiar pamięci na dane. Czego mamy się tutaj spodziewać?

Maksymalny rozmiar pamięci na dane w modelach iPhone 15 Pro większy

Jeśli plotki pochodzące wprost z Korei Południowej są prawdziwe, to maksymalny rozmiar pamięci na dane w modelach iPhone 15 Pro ulegnie podwojeniu – z obecnych 1 TB do 2 TB. Będzie ona więc rekordowo duża. To pozwala nam też przypuszczać, że Apple zwiększy również nominalny rozmiar przestrzeni na pliki do 256 GB z obecnych 128 GB. Nie jest to jednak nic pewnego.

Oczywiście ceny smartfonów iPhone 15 Pro oraz Max z tak dużym rozmiarem pamięci na dane nie będą niskie. Przeciwnie, bo spodziewajmy się naprawdę dużych kwot, które dla wielu osób będą barierą nie do przeskoczenia. Oczywiście będzie to problem poszczególnych klientów, gdyż większość i tak nie będzie potrzebowała aż tak dużego rozmiaru pamięci.

