iPhone 15 i 15 Plus pod jednym względem będą lepsze od modeli Pro

iPhone 15 i 15 Plus to dwa tańsze smartfony Apple. Co ciekawe pod pewnym względem mają być lepsze od droższych modeli Pro. Chodzi o aparat fotograficzny i jego główny sensor. Apple w telefonach iPhone 15 planuje umieścić sensor z nową konstrukcję czujnika obrazu. W wersji Pro ma on pojawić się w 2024 r.

iPhone 15 i 15 Plus to tańsze smartfony, które Apple zamierza zaprezentować wraz z modelami Pro we wrześniu. W sieci pojawiły się nowe informacje o nadchodzących telefonach z logo nadgryzionego jabłka. Dostarczył je analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Sugeruje on, że pojawi się nowy sensor obrazu, który dostarczy Sony. Co to za rozwiązanie?

Nowa konstrukcja czujnika obrazu od Sony

Ming Chi Kuo twierdzi, że Apple w smartfonach iPhone 15 zamierza zaimplementować nowe sensory dla głównego aparatu fotograficznego. Matryce pozostaną bez zmian i nadal będą one 12-megapikselowe. Pojawi się jednak zupełnie nowa konstrukcja czujnika obrazu. Co to za rozwiązanie?

Są to sensory typu „stacked”, czyli takie, które mają fotodiody i tranzystory dla każdego piksela w dwóch oddzielnych warstwach, jedna na drugiej. Zwykłe czujniki mają je obok siebie, więc jest mniej miejsca zarówno na fotodiodę, jak i tranzystor. Podobne rozwiązanie planuje wykorzystać firma Vivo we flagowcach z serii X100. Dostaną one sensory Sony Lytia LYT800 typu 1/1,43″. Firma twierdzi, że w tym przypadku można liczyć na podobne efekty, które oferują większe czujniki 1-calowe. Poniżej wideo, na którym można obejrzeć materiał poświęcony tej technologii.

Nowe sensory nie w modelach iPhone 15 Pro

Co ważne zmiana ta nie dotyczy smartfonów iPhone 15 Pro, a jedynie dwóch tańszych telefonów Apple, które zobaczymy jesienią. Tutaj nadal będą to 48-megapikselowe sensory Sony IMX803, które zaimplementowano w zeszłym roku. W droższych smartfonach gigant z Cupertino planuje umieścić nowe czujniki dopiero w 2024 r. Tak więc na zmiany trzeba będzie poczekać.

Apple planuje zaprezentować smartfony z serii iPhone 15 w przyszłym miesiącu. Plotki mówią o tym, że najbliższa konferencja odbędzie się 13 września (środa). Jeśli termin jest prawdziwy, to zostanie potwierdzony na początku przyszłego miesiąca. Przedsprzedaż zapewne ruszy dwa dni później, a po tygodniu telefony trafią do sklepów.

Przecieki mówią o tym, że ceny smartfonów iPhone 15 Pro zostaną podniesione. Apple rozważa podwyżki na poziomie około 100 dolarów. Nie dotyczy to jednak dwóch tańszych telefonów. Tutaj kwoty mają pozostać bez zmian. Gigant z Cupertino szykuje na ten rok sporo zmian, w tym złącze USB C, które zastąpi wysłużony port Lightning.

