iPhone 15 Pro ma być prostszy w naprawie. Apple Watch 9 z nowym chipem

iPhone 15 Pro to nowy flagowiec firmy z Cupertino na ten rok. Nowe informacje na temat tego smartfona uzyskał Mark Gurman. Przy okazji poznaliśmy pewne szczegóły obejmujące smartwatche marki. Mowa o zegarkach Apple Watch 9, Ultra 2 oraz SE 3. generacji. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Naprawa modeli iPhone 15 Pro ma być prostsza

Apple chce sprawić, aby naprawa smartfonów iPhone 15 Pro była tak łatwa, jak to jest w przypadku tańszych modeli z serii 14. Jak dobrze wiemy zeszłoroczne telefony Pro pod tym względem nie wypadały zbyt dobrze. Od czasów modelu X na tej drodze poczyniono duże postępy do przodu. Dla porównania wymiana tylnego panelu obudowy w tańszych czternastkach wiąże się z wydatkiem na poziomie od 169 do 199 dolarów. W modelach Pro jest to kilka razy droższa operacja, która kosztuje 499-549 dolarów.

iPhone 15 Pro ma zapewnić nie tylko prostszą naprawę. Apple planuje duże zmiany w tegorocznych telefonach z iOS. Po pierwsze ekran ma otrzymać znacznie cieńsze ramki wokoło ekranu. Starsze plotki mówiły o tym, że mają one być rekordowo cienkie na poziomie zaledwie 1,5 mm. Po drugie telefony mają zostać wyposażone w złącze USB C, które zastąpi wysłużony port Lightning. Firma planuje również tytanową ramkę, która ma być bardziej premium względem tego, co jest stosowane obecnie. Na koniec warto wspomnieć o nowym chipie A17 Bionic, który zostanie wykonany w 3-nm litografii i jego produkcją zajmie się TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Niestety, ceny mają być wyższe.

Smartwatche Apple Watch 9 i Ultra 2 w tym roku

Wraz ze smartfonami z serii iPhone 15 zobaczymy także nowe smartwatche z serii Apple Watch 9 oraz model Ultra 2. generacji. Wszystkie z nich mają dostać nowe chipy S9. Tym razem gigant z logo nadgryzionego jabłka nie zamierza jednak zmienić im tylko nazwy, ale planuje rzeczywiste udoskonalenia, które mają przełożyć się na znaczący wzrost pod względem wydajności.

Natomiast Apple Watch Ultra 2. generacji może otrzymać nowy kolor. Ten sam, który firma brała pod uwagę już w zeszłym roku, przy okazji pierwszej generacji tego zegarka. Mowa o tytanowej ramce w odcieniu ciemnoszarym. Wtedy się rozmyślono, ale pomysł może zostać wcielony w życie w tym roku.

Apple Watch SE 3 dopiero za rok

Jeśli natomiast czekacie na premierę smartwatcha Apple Watch SE 3. generacji, to nie mamy dobrych wieści. Ten zegarek nie pojawi się wraz z modelami z serii 9 i Ultra 2. Jego premiera planowana jest dopiero na 2024 r., bo firma zamierza w przypadku tego urządzenia nadal trzymać się dwuletniego cyklu wydawniczego. Zmiany nie są planowane, z czym trzeba się pogodzić.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło