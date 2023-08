iOS 16.6.1 w drodze. Apple rozwiąże problemy z kontrolą rodzicielską

iOS 16.6.1 to nadchodząca aktualizacja dla iPhone’ów, która rozwiąże problemy. Dotyczą one funkcji kontrola rodzicielska. Użytkownicy skarżą się od jakiegoś czasu na błędy związane z tą platformą. Wraz z iOS 16.6.1 powinny one zostać usunięte. Apple potwierdziło przypadłości i dodało, że szuka rozwiązań.

IOS 16.6.1 to nowa aktualizacja, którą Apple udostępni niedługo po wydaniu z numerkiem 16.6. Będzie to pomniejszy patch, gdzie nie znajdziemy nowości. Tym razem użytkownicy iPhone’ów mogą liczyć na poprawki błędów. Są to problemy obejmujące funkcję kontrola rodzicielska, o czym raportuje The Wall Street Journal.

Kontrola rodzicielska, a dokładniej funkcja czas przed ekranem powoduje problemy na iPhone’ach już od dłuższego czasu. Skarżą się na nią rodzice, a rzadziej dzieci, co na pewno ma wyjaśnienie. Błędy pozwalają omijać ustawione restrykcje, w tym czas spędzany w aplikacjach czy dozwolone treści. Apple obecnie myśli, jak to rozwiązać.

Aktualizacja iOS 16.6.1 z poprawkami dla kontroli rodzicielskiej na dniach

Uaktualnienie do iOS 16.6.1 powinno być dostępne na dniach. Apple raporty o problemach o błędach otrzymuje od dawna. Co ważne, te same niedogodności występują również na iPhone’ach z betą iOS 17. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na stosowną aktualizację, która zlikwiduje te przypadłości.

