iOS 17.1 lub później. Te nowe funkcje dla iPhone’ów Apple wprowadzi z czasem

iOS 17.1 będzie pierwszą aktualizacją uzupełniającą dla iPhone’ów po dużym uaktualnieniu, które mamy zobaczyć we wrześniu. To oznacza, że nie wszystkie z nowości, które Apple pokazało w trakcie WWDC 2023 zostaną wprowadzone za kilka tygodni. Na wybrane nowe funkcje po prostu poczekamy dłużej. Które to z nich?

Nowe funkcje dla AirDrop

AirDrop dla iPhone’ów zyska nowe możliwości. W przygotowaniu są nowe funkcje, ale mamy je zobaczyć dopiero wraz z iOS 17.1 lub w późniejszym terminie. Są to m.in. szybka wymiana kontaktów poprzez zbliżenie do siebie dwóch telefonów lub Apple Watcha. Rozwiązanie ukrywa się pod nazwą kodową NameDrop. Następnie mamy możliwość inicjowania wymiany danych pomiędzy dwoma urządzeniami znajdującymi się w pobliżu.

W trakcie WWDC 2023 Apple przekazało też, że AirDrop w końcu pozwoli przesyłać pliki poprzez internet. To oznacza, że oddalenie od siebie dwóch telefonów nie przerwie procesu i ten zostanie ukończony z wykorzystaniem chmury iCloud. Firma twierdzi, że te rozwiązania mają pojawić się później w tym roku.

Nowa aplikacja Journal

iOS 17 wprowadzi także nową aplikację o nazwie Journal, która to jednak nie będzie gotowa we wrześniu. Zostanie udostępniona wraz z jedną z przyszłych aktualizacji z numerkiem 17.1 lub inną. Podobnie zresztą było w zeszłym roku wraz z Freeform. Oprogramowanie ma dać użytkownikom nowe możliwości z zakresu zachowywania wspomnień. Aplikacja Journal będzie opierać się o uczenie maszynowe, co pozwoli na sugerowanie momentów wartych zapamiętania. W obecnych wersjach beta na razie jej nie ma.

Wspólne playlisty w Apple Music

Apple Music wraz z iOS 17.1 lub jedną z kolejnych aktualizacji zyska możliwość współtworzenia wspólnych playlist. Dzięki temu kilka osób będzie mogło dokładać utwory czy też je usuwać. Następnie pozostali zobaczą wprowadzone zmiany. To rozwiązanie według zapowiedzi producenta też ma pojawić się dopiero później w tym roku.

Aktualizacja iOS 17.1 na iPhone’ach w październiku

iOS 17.1 będzie pierwszą aktualizacją dla iPhone’ów, którą Apple udostępni po dużym uaktualnieniu z września. Oprogramowanie pojawi się zapewne w październiku. Natomiast kilka tygodni później zostanie udostępnione zapewne wydanie z numerkiem 17.2. Wtedy zostaną wprowadzone pewne nowe funkcje. Nie można jednak wykluczyć, że prace nad częścią z nich przeciągną się w czasie i to sprawi, że zostaną wdrożone dopiero w przyszłym roku.

