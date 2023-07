iPhone 15 Pro Max ma być drogi. Cena smartfona Apple wzrośnie

iPhone 15 Pro Max to flagowiec Apple, który nie będzie tani. Nowe informacje mówią o tym, że cena modelu ma być wyższa. I to o niemało, bo mowa o podwyżkach na poziomie od 100 do 200 dolarów. Jeśli tak się stanie, to cena telefonu iPhone 15 Pro Max poszybuje w Polsce w górę nawet o ponad tysiąc złotych.