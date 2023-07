iOS 17 beta 4 do pobrania. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’ów

iOS 17 beta 4 to nowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło do testów po kilku tygodniach od wydania trzeciej wersji. Co nowego tu znajdziemy? Okazuje się, że ponownie wprowadzono pomniejsze nowości oraz zmiany. Obejmują one m.in. tryb czuwania.

Apple w iOS 17 beta 4 zmieniło w naszym języku nazwę funkcji stan gotowości na tryb czuwania. Następnie mamy nową animację dla funkcji AirPlay oraz nieco zmodyfikowane ikonki w aplikacji Wiadomości. Warto też wspomnieć o nieco zmienionych przyciskach w aplikacji TV czy nowym przełączniku w ustawieniach, który pozwala na wyłączenie AirDrop przy zbliżaniu do siebie dwóch iPhone’ów.

Aktualizacja iOS 17 beta 4 wkrótce dla wszystkich użytkowników iPhone’ów

Apple oddało uaktualnienie iOS 17 beta 4 na razie w ręce deweloperów aplikacji. Jednak już wkrótce ta sama aktualizacja zostanie udostępniona w ramach publicznego programu pilotażowego. Powinno to nastąpić w ciągu maksymalnie dwóch dni. Wtedy nowe oprogramowanie będą mogli zainstalować wszyscy chętni właściciele iPhone’ów.

źródło: opracowanie własne