iOS 16.6 i macOS 13.5. Aktualizacja wnosi liczne patche bezpieczeństwa

iOS 16.6 i macOS 13.5 to nowe uaktualnienia dla sprzętów Apple. Aktualizacja nie wprowadza nowych funkcji. Wnosi jednak liczne patche bezpieczeństwa, które łatają znalezione luki. W aktualizacjach iOS 16.6 i macOS 13.5 jest ich łącznie 16. Część z nich dotyczy problemów związanych z WebKit i kernelem.

iOS 16.6 i macOS 13.5 to nowe uaktualnienia oprogramowania, które Apple udostępniło w poniedziałek. Nie znajdziemy tu nowych funkcji. Tym razem firma skupiła się na poprawkach znalezionych błędów. Wprowadzono tu liczne patche bezpieczeństwa. Dlatego aktualizacja powinna zostać zainstalowana w jak najkrótszym czasie.

Apple przygotowało liczne patche bezpieczeństwa, które rozwiązują znalezione problemy. Aktualizacja iOS 16.6 i macOS 13.5 wprowadza 16 takich łatek. Są to rozwiązania błędów z różnych obszarów oprogramowania. Wśród nich są Apple Neural Engine, Znajdź czy biblioteka libxpc. Najwięcej dotyczy jednak kernela oraz WebKit, które wykorzystywane jest w przeglądarce Safari. Tutaj doszukano się po kilka różnych uchybień. Szczegółowy opis każdego z problemów można znaleźć w linku źródłowym.

Dwa patche bezpieczeństwa są krytyczne

Apple wyjaśnia, że dwa patche bezpieczeństwa z przygotowanych łatek mają status krytyczny i stanowią realne zagrożenie. Wynika to z faktu, że są to dziury aktywnie wykorzystywane przez hakerów. To oznacza, że z instalacją łatek iOS 16.6 dla iPhone’ów oraz macOS 13.5 dla Maców lepiej się nie wstrzymywać.

Warto dodać, że jedna z luk w WebKit, która stanowi duże zagrożenie, została załatana już wcześniej. Stosowne łatki wprowadzono wraz z aktualizacjami iOS 16.5.1 (c) oraz ‌macOS Ventura‌ 13.4.1 (c), które zostały udostępnione wcześniej w tym miesiącu.

Nie tylko aktualizacje iOS 16.6 i macOS 13.5

iOS 16.6 oraz macOS 13.5 to nie jedyna aktualizacja, którą przygotowało Apple. Firma udostępniła także inne patche. Są to tvOS, iPadOS oraz nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkami 16.6 i watchOS 9.6. Natomiast w przypadku starszych urządzeń, które nie dostają już najnowszych uaktualnień są to iOS 15.7.8, iPadOS 15.7.8, macOS Monterey 12.6.8 oraz macOS Big Sur 11.7.9. Łatki te wprowadzają rozwiązania problemów z zabezpieczeniami.

Na nowości na sprzętach Apple przyjdzie nam trochę poczekać. Wprowadzą je aktualizacje iOS, iPadOS i tvOS 17 oraz watchOS 10 i macOS Sonoma, które obecnie znajdują się na etapie publicznych beta testów. Sfinalizowane wersje nowych systemów operacyjnych powinny być udostępniane publicznie od września. Wtedy zostaną wprowadzone nowe funkcje oraz udoskonalenia dla tych istniejących.

