iPhone 15 Pro z wyższą ceną. Apple bierze to pod uwagę

iPhone 15 Pro i Max mają być droższe od obecnych telefonów. Wyższa cena smartfonów Apple na 2023 r. wydaje się być coraz bardziej prawdopodobna. Firma bierze to pod uwagę i jest bardzo możliwe, że cena modeli iPhone 15 Pro oraz Max zostanie podniesiona. Jakiej dokładnie kwoty podwyżki powinniśmy się więc spodziewać?

iPhone 15 Pro i Max mają zadebiutować z wyższą ceną względem zeszłorocznych modeli. Tego typu plotki pojawiają się w 2023 r. nie pierwszy raz, a więc coś musi być na rzeczy. Nowe informacje w tym temacie uzyskał Bloomberg, który w przeszłości dysponował sprawdzonymi informacjami z obozu giganta z Cupertino. Firma bierze to pod uwagę.

Źródło informacji nie wspomina o tym, o ile cena modeli iPhone 15 Pro ma zostać podniesiona. Wcześniejsze plotki mówiły o kwocie nawet na poziomie 100 dolarów, a więc jest to naprawdę sporo. W Polsce przełoży się to na wzrost kwot o ponad 500 zł lub więcej, co niestety trzeba mieć na uwadze. Tym bardziej że telefony z logo nadgryzionego jabłka nad Wisłą już teraz są drogie.

Wyższa cena Apple iPhone 15 Pro nie bez przyczyny

Wyższa cena smartfonów iPhone 15 Pro oraz Max ma oczywiście swoją przyczynę. Apple chce w ten sposób zwiększyć zyski. Ponadto firma zamierza mocniej zróżnicować ofertę droższych telefonów od tańszych. Tak więc chce bardziej rozróżnić je cenami. Jak będzie w rzeczywistości i czy plotki okażą się być prawdziwe, to przekonamy się we wrześniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło