iOS 16.6 blisko. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 16.6 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, której premiera jest blisko. Co nowego wniesie to uaktualnienie oprogramowania i jakie jeszcze nowe wersje systemów operacyjnych udostępni Apple? Zobaczmy sobie, co warto wiedzieć o aktualizacji iOS 16.6 na kilka dni przed jej planowaną publiczną dostępnością.

iOS 16.6 to kolejna, nieco większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępni na dniach. Nastąpi to w przyszłym tygodniu. Zobaczmy sobie, co nowego wniesie to uaktualnienie oraz jak warto przygotować telefon przed publiczną premierą dla wszystkich.

Od bety do RC

Apple udostępniło pierwszą wersję beta iOS 16.6 w drugiej połowie maja. Jeszcze przed tegoroczną konferencją WWDC 2023. Natomiast kilka dni temu w ręce deweloperów oraz testerów trafiło wydanie RC, a więc już w zasadzie bliskie finalnej uaktualnienie. Ten sam build powinien zostać udostępniony dla wszystkich użytkowników iPhone’ów.

Co nowego w iOS 16.6

Oficjalny wykaz zmian dla uaktualnienia iOS 16.6 jest bardzo oszczędny w słowa. Apple wprowadziło tu w zasadzie tylko poprawki różnych błędów, w tym związanych z bezpieczeństwem. Aktualizacja nie wnosi więc większych nowości. Poniżej treść oficjalnego changelogu.

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki, w tym zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć na tej stronie.

Aktualizacja iOS 16.6 zawiera jednak pewne informacje związane z wprowadzeniem głośników HomePod na kolejne rynki. Tym razem będzie to Izrael, bo oprogramowanie dodało wsparcie dla języka hebrajskiego w Siri. Apple nie ma w tym kraju własnych salonów, a więc sprzedaż zapewne będzie odbywać się poprzez sklepy partnerskie.

To niejedyna aktualizacja

Wraz z iOS 16.6 dla iPhone’ów Apple udostępni także inne uaktualnienia. Są to macOS 13.5, watchOS 9.6 oraz tvOS, iPadOS i nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkami 16.6. Spodziewajmy się, że wszystkie te aktualizacje zostaną oddane w ręce użytkowników zgodnych sprzętów już na początku przyszłego tygodnia, być może w poniedziałek. Nastąpi to w okolicy godziny 19:00 naszego czasu.

Instalacja oprogramowania będzie możliwa po udaniu się na iPhone’ach do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Tutaj po chwili pojawi się informacja o dostępności iOS 16.6, które następnie należy pobrać. Zainstalowanie aktualizacji będzie możliwe w momencie, gdy bateria telefonu będzie naładowana w co najmniej 50 proc. lub też 20 proc., ale wtedy urządzenie musi być podłączone do ładowarki. Oczywiście najpierw warto zrobić backup. To tak na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.

Na nowości przyjdzie nam poczekać do września, kiedy to Apple udostępni iOS 17 oraz pozostałe nowe systemy zaprezentowane w czerwcu. Obecnie trwa program pilotażowy i można je przetestować w poglądowych wersjach beta.

źródło: opracowanie własne