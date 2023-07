iPhone 16 Pro Max ma dostać znacznie lepszy teleobiektyw

iPhone 16 Pro Max to flagowiec Apple na 2024 r. Dowiadujemy się, że aparat fotograficzny ma otrzymać dużo lepszy teleobiektyw. Ponadto ma pojawić się o 12 proc. większy sensor typu 1/1.14″. Dzięki temu iPhone 16 Pro Max zapewni znacznie większy zakres dynamiki. Na premierę tego telefonu trochę sobie poczekamy.

iPhone 16 Pro Max to smartfon Apple, który zostanie wprowadzony do oferty w przyszłym roku. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki, które obejmują aparat fotograficzny oraz teleobiektyw. Firma planuje w 2024 r. spore zmiany w tym zakresie, co pozwoli na znaczące podniesienie możliwości kamery. Czego mamy się spodziewać?

Źródło informacji twierdzi, że iPhone 16 Pro Max ma otrzymać super teleobiektyw. Takim nazewnictwem zazwyczaj określa się ogniskową powyżej 300 mm. Dla porównania w zeszłorocznym modelu jest to 77 mm. Różnica jest więc naprawdę spora, choć oczywiście nie wiemy, na jaki dokładnie obiektyw zdecyduje się gigant z Cupertino.

iPhone 16 Pro Max ma dostać większy sensor

Nowy teleobiektyw to nie wszystko. Apple w modelu iPhone 16 Pro Max planuje umieścić również większy sensor typu 1/1.14″. Obecnie jest to 1/1.28″. Pozwoli to m.in. na zwiększenie możliwości aparatu w trakcie robienia zdjęć w gorszych warunkach oświetleniowych poprzez przechwytywanie większej ilości światła czy zwiększy zakres dynamiki.

źródło