iPad Air 6 w drodze. Tablet powinien dostać chip Apple M2 i inne zmiany

iPad Air 6. generacji to tablet, który zbliża się wielkimi krokami. Urządzenia nie zobaczymy na dniach, ale pewne informacje na jego temat uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu giganta z Cupertino. Powinien to być sprzęt z chipem Apple M2. Zobaczmy sobie, jakie jeszcze zmiany mogą pojawić się w tym tablecie.

Procesor Apple M2 najpewniejszy

iPad Air 6 powinien dostać procesor Apple M2, który zastąpi chip M1 wykorzystany w poprzedniku. Nie spodziewajmy się, że będzie to układ M3, który ma zadebiutować na pokładzie pierwszych urządzeń jeszcze w tym roku. Wynika to z faktu, że ten SoC powinien znaleźć się w droższych iPadach Pro z 2024 r.

Apple M2 względem chipu M1 z poprzedniego iPada Air oferuje do 18 proc. lepszą wydajność dla rdzeni CPU. Natomiast w przypadku GPU można spodziewać się zysku nawet w postaci aż 35 proc. Moc Neural Engine zwiększono o 40 proc., a przepustowość pamięci aż o 50 proc. Wprowadzono też inne zmiany oraz usprawnienia.

W drodze też inne zmiany

Oczywiście iPad Air 6. generacji to nie tylko szybszy procesor Apple M2. Producent z pewnością szykuje też inne udoskonalenia. Gurman o nich nie wspomniał, ale jest niemal pewnym, że zostanie zmieniona domyślna orientacja ekranu na poziomą. To sprawi, że przednia kamerka FaceTime zmieni położenie i zostanie umieszczona na dłuższej krawędzi.

Zmiany mogą objąć także porty USB C. W przypadku poprzednika było to USB 3.1 2. generacji z obsługą DisplayPort. W tablecie iPad Air 6 Apple może wymienić je na szybszy Thunderbolt. Czy tak się stanie, to przekonamy się dopiero z czasem.

Apple iPad 6 być może w 2023 roku

iPad Air 6. generacji nie ma konkretnej daty premiery. Tablet może zadebiutować jeszcze w tym roku, ale nie musi. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się być debiut jesienią — we wrześniu wraz z iPhone’ami 15 lub październiku, kiedy to spodziewamy się pierwszych Maców z chipem M3. Mają to być nowy iMac, MacBook Air oraz 13-calowy Pro. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Wyświetlacz tabletu iPad Air 6 pewnie nie ulegnie większym zmianom. Ponownie powinien to być ekran Liquid Retina o przekątnej 10,9 cala oraz rozdzielczości 2360 na 1640 pikseli. Zapewne zostanie wykonany w technologii IPS LCD, ale mogą pojawić się różne pomniejsze usprawnienia, jak na przykład zwiększona jasność. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów. Pewnie poznamy je bliżej planowanej premiery.

