iOS 16.6 RC, iPadOS 16.6 RC i macOS 13.5 RC dostępne. Co nowego w aktualizacjach?

iOS 16.6 RC, iPadOS 16.6 RC oraz macOS 13.5 RC to nowe uaktualnienia dla sprzętów Apple. Co nowego wnosi aktualizacja oprogramowania? Tym razem na nowości nie ma co liczyć. Wersje iOS 16.6 RC, iPadOS 16.6 RC i macOS 13.5 RC to poprawki błędów, w tym związanych z zabezpieczeniami software.

iOS 16.6 RC, iPadOS 16.6 RC i macOS 13.5 RC to oprogramowanie, które do niedawno dostępne było w poglądowych wersjach beta. Teraz nadszedł czas na niemal finalne wersje nowych uaktualnień. Już na dniach aktualizacja do tych edycji software zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników. Co nowego tu znajdziemy?

Aktualizacja iOS 16.6 RC, iPadOS 16.6 RC i macOS 13.5 RC – co nowego?

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki, w tym zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć na tej stronie.

Jak nietrudno zauważyć, aktualizacja do iOS 16.6 RC, iPadOS 16.6 RC i macOS 13.5 RC zawiera tylko poprawki błędów. Na nowości przyjdzie nam poczekać do września, kiedy to Apple udostępni duże uaktualnienia oprogramowania. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać. Wspomniane w tym artykule uaktualnienia pewnie zostaną udostępnione na początku przyszłego tygodnia.

