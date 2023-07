iOS 16.5.1 (c) i macOS 13.4.1 (c) dostępne. Apple udostępnia poprawione aktualizacje

iOS 16.5.1 (c) i macOS 13.4.1 (c) to nowe aktualizacje oprogramowania dla iPhone’ów i Maców. Apple wprowadziło tu poprawki błędów związanych z zabezpieczeniami. Przy okazji w uaktualnieniach iOS 16.5.1 (c) oraz macOS 13.4.1 (c) pozbyto się dokuczliwego błędu związanego z Safari, który wystąpił w poprzednich wersjach.

iOS 16.5.1 (c) i macOS 13.4.1 (c) to aktualizacje, które Apple udostępniło niedługo po wydaniu tych samych uaktualnień z dopiskiem (a). Jak dobrze wiemy, te ostatnie okazały się być wadliwe. Dlatego też firma dosyć szybko je wycofała. Następnie zaczęto pracować nad poprawkami, które zostały wydane teraz.

Aktualizacje iOS 16.5.1 (c) i macOS 13.4.1 (c) to tak zwane pilne uaktualnienia zabezpieczeń. Jest to nowa forma patchy od Apple, które rozwiązują różne problemy związane z bezpieczeństwem i w tym celu nie trzeba takich łatek dostarczać wraz z pełnymi aktualizacjami ze zmienionymi numerkami. Wcześniej rozpoczęto ich testy, a potem pierwsza z nich została udostępniona publicznie.

Aktualizacje iOS 16.5.1 (c) i macOS 13.4.1 (c) z poprawką błędu dla Safari

iOS 16.5.1 (c) i macOS 13.4.1 (c) rozwiązują też problem związany z przeglądarką Safari, który pojawił się po wydaniu aktualizacji z dopiskiem (a). Wtedy też część stron zaczęła wyświetlać błędy związane z brakiem zgodności. Było tak m.in. w przypadku Facebooka czy Instagramu. Błąd ten udało się usunąć.

źródło: opracowanie własne