iOS 16.5.1 (a), iPadOS 16.5.1 (a) i macOS 13.4.1 (a) dostępne. Co nowego w aktualizacjach?

iOS 16.5.1 (a), iPadOS 16.5.1 (a) i macOS 13.4.1 (a) to nowe uaktualnienia Apple, które udostępniła firma. Co nowego tu znajdziemy? Nic, bo tym razem są to poprawki błędów związanych z zabezpieczeniami. Jednak iOS 16.5.1 (a), iPadOS 16.5.1 (a) i macOS 13.4.1 (a) powodują pewne problemy i Apple je wstrzymało.

iOS 16.5.1 (a), iPadOS 16.5.1 (a) i macOS 13.4.1 (a) to najnowsze uaktualnienia oprogramowania na sprzęty Apple, które są łatkami dla poprzedniej wersji. Tym razem są to poprawki bezpieczeństwa, które producent wdraża w nieco inny sposób. Stąd też w software znajduje się dodatkowe oznaczenie w postaci literki a. Co to za aktualizacja? Firma wyjaśnia to w poniższy sposób.

Pilne uaktualnienia zabezpieczeń to nowy typ wersji oprogramowania dla iPhone’a, iPada i Maca. Zapewniają ważne poprawy zabezpieczeń między uaktualnieniami całego oprogramowania — na przykład w przeglądarce Safari, mechanizmie WebKit lub innych krytycznych bibliotekach systemowych. Mogą być również używane do szybszego usuwania problemów z bezpieczeństwem, takich jak problemy, które mogłyby zostać użyte lub które zgłoszono jako używane już do ataków.

Aktualizacja iOS 16.5.1 (a), iPadOS 16.5.1 (a) i macOS 13.4.1 (a) z problemami

Niestety Apple było zmuszone wycofać uaktualnienia iOS 16.5.1 (a), iPadOS 16.5.1 (a) i macOS 13.4.1 (a). Wynika to z faktu, że łatki zaczęły powodować problemy z przeglądarką Safari. Użytkownicy zaczęli skarżyć się na błędy na stronach serwisów Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom i innych. Firma zareagowała i dostępność patchy wstrzymano.

