iOS 17 beta — co warto wiedzieć przed instalacją systemu dla iPhone’ów?

iOS 17 beta to nowy system dla iPhone’ów, który wkrótce będzie dostępny dla wszystkich. Apple szykuje się do uruchomienia publicznego programu pilotażowego. Co warto wiedzieć przed instalacją iOS 17 beta? Zebraliśmy najważniejsze informacje w jednym miejscu, gdzie znajdziecie odpowiedzi na nurtujące pytania.

iOS 17 beta to poglądowa wersja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, która obecnie dostępna jest dla deweloperów. To jednak wkrótce ulegnie zmianie. Wtedy instalacja systemu będzie możliwa dla wszystkich chętnych właścicieli telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Co warto wiedzieć już teraz?

Instalacja iOS 17 beta będzie prosta

Aktualizacja iOS 17 beta zostanie niedługo udostępniona do publicznych testów. Instalacja nowego oprogramowania dla iPhone’ów będzie prosta. Zobaczmy, jak będzie można zainstalować software. W tym celu trzeba będzie przystąpić do Apple Beta Software Program.

Rejestracja w Apple Beta Software Program jest możliwa na tej stronie. Robimy to poprzez logowanie się z wykorzystaniem własnego Apple ID. Potem na iPhonie trzeba będzie się udać do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia, a następnie dotknąć opcję Uaktualnienia beta i tutaj wskazać publicznie dostępne wersje oprogramowania. Gdy iOS 17 beta zostanie udostępniony w ramach otwartego programu pilotażowego, możliwa będzie instalacja software drogą OTA.

Najpierw kopia zapasowa

Pamiętajmy, że iOS 17 beta dla iPhone’ów to poglądowa wersja oprogramowania, a więc może zawierać jeszcze różne błędy i powodować pewne problemy. Przed instalacją nowej aktualizacji warto więc wykonać backup, czyli kopię zapasową. Po to, aby w momencie niepowodzenia można było łatwo odzyskać własne dane oraz aplikacje wraz z ich ustawieniami. Najlepiej w tym celu korzystać z chmury iCloud, ale można to też zrobić lokalnie po podłączeniu smartfona kablem USB do komputera.

Pamiętajmy, że z iOS 17 beta można będzie w dowolnym momencie cofnąć się do stabilnej wersji oprogramowania, czyli iOS 16. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w przypadku odzyskiwania iPhone’a uzyskamy dostęp do danych i ustawień, które zawarliśmy w momencie wykonania kopii zapasowej przed instalacją poglądowej edycji software.

Nowe oprogramowanie nie tylko na iPhone’y

iOS 17 beta to poglądowe oprogramowanie dla iPhone’ów. Wiemy jednak, że Apple szykuje się do uruchomieniach publicznych testów także innych systemów operacyjnych, które zaprezentowano w trakcie WWDC 2023. Mowa o watchOS 10, macOS Sonoma oraz tvOS, iPadOS i nowego oprogramowania dla HomePodów z numerkami 17. Zostaną one oddane w ręce testerów w tym samym momencie.

Na finalne wersje nowych systemów operacyjnych Apple przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Aktualizacja do iOS 17 dla wszystkich użytkowników iPhone’ów powinna być gotowa we wrześniu. Wtedy nowe oprogramowanie zostanie udostępnione dla każdego. Dłużej pewnie poczekamy na macOS Sonoma, bo to uaktualnienie zapewne pojawi się w październiku.

źródło: opracowanie własne