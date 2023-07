iPhone 15 Pro Max ma być droższy. Cena wzrośnie, ale Apple doda ważne zmiany

iPhone 15 Pro Max to flagowy smartfon Apple na 2023 r., który w przeciekach pojawia się od dawna. Już pewne starsze plotki mówiły o tym, że cena tego modelu może wzrosnąć. Podobne informacje dostarcza analityk Jeff Pu z firmy Haitong International Securities z siedzibą w Hongkongu. Twierdzi jednak, że mają za tym iść istotne zmiany.

Cena iPhone 15 Pro Max powyżej 1099 dolarów

Obecnie Apple sprzedaje swój flagowy smartfon w cenie od 1099 dolarów (w Stanach Zjednoczonych), ale w Europie jest to już kwota na poziomie od 1449 euro. Różnica jest więc spora. Poza tym dobrze wiemy, jakie wydatki oznacza to w przypadku Polski. Jeśli cena modelu iPhone 15 Pro Max będzie jeszcze wyższa, to w kraju przełoży się to na ceny na poziomie o ponad kilkaset złotych większe. Konkretne kwoty nie są jednak znane. Trudno powiedzieć też, czy te przewidywania rzeczywiście pokryją się z rzeczywistością. O tym przekonamy się zapewne dopiero w trakcie wrześniowej premiery.

Apple szykuje istotne zmiany

iPhone 15 Pro Max to smartfon, który ma napędzać sprzedaż modeli mających być zaprezentowanymi we wrześniu 2023 r. Jeśli ma to być możliwe, to muszą jednak pojawić się istotne zmiany, które wyróżnią to urządzenie na tle tańszych modeli z iOS. Jedna z nich ma obejmować aparat fotograficzny telefonu. Co szykuje Apple?

Jeśli plotki są prawdziwe, to iPhone 15 Pro Max otrzyma aparat fotograficzny z teleobiektywem peryskopowym. Konkurencja stosuje to rozwiązanie od lat, ale gigant z logo nadgryzionego jabłka do tej pory cały czas każe nam czekać. To wkrótce ulegnie zmianie i dzięki temu polepszą się możliwości z zakresu zoomu. Optyczny ma być na poziomie od 5 do 6 razy. Będzie to więc duży przeskok w porównaniu do obecnego, który jest 3-krotny.

Aparat peryskopowy ma być obecny wyłącznie w modelu iPhone 15 Pro Max i w żadnym z pozostałych telefonów. Apple w ten sposób mocno wyróżni ten telefon na tle pozostałych modeli. Oczywiście można liczyć też na duży wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala. Procesor będzie ten sam, co w mniejszym modelu Pro i mowa oczywiście o chipie A17 Bionic.

Premiera we wrześniu

Apple ma zaprezentować smartfony z serii iPhone 15 w pierwszej połowie września. Pu twierdzi, że ich masowa produkcja rozpocznie się w sierpniu. Tak więc pod tym względem zmian w porównaniu do poprzednich lat nie będzie. Wszystkie cztery telefony mają dostać ekrany z dynamicznymi wyspami. Produkcja do końca 2023 r. ma sięgnąć wolumenu na poziomie 84 mln sztuk, z czego większość mają stanowić modele Pro.

