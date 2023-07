iOS 17 beta 3 już jest. Co nowego wnosi aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 17 beta 3 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Co nowego tu znajdziemy? Okazuje się, że nowości nie brakuje. Firma wprowadziła różne zmiany w iOS 17 beta 3, które obejmują różne obszary oprogramowania. Zobaczmy sobie, jakie modyfikacje wdrożono.

iOS 17 beta 3 to kolejna edycja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Nastąpiło to dwa tygodnie po drugiej becie. Co nowego tu znajdziemy? Ponownie wprowadzono pewne nowości oraz zmiany. Zobaczmy sobie, co dodano i zmodyfikowano.

Aktualizacja iOS 17 beta 3 – co nowego

iOS 17 beta 3 wprowadza nowości w aplikacji Muzyka, która to wraz z nadchodzącą aktualizacją zyska także inne nowe funkcje. W nowej wersji oprogramowania dodano informacje o artystach, autorach kompozycji i tekstu czy producentach oraz inżynierach. Chcąc uzyskać dostęp do tych szczegółów należy przy danym utworze dotknąć przycisk z trzema kropkami i następnie wskazać opcję View Credits (której nazwa na razie nie została spolszczona). Na dole nowego ekranu znajdziemy też informacje o dostępnej jakości muzyki.

Apple w iOS 17 beta 3 umieściło także nowy ekran startowy dla aplikacji Dom, który wyświetla informacje o nowościach. Wśród nich jest Historia aktywności, która odpowiada za wyświetlanie tego typu szczegółów dla akcesoriów typu drzwi garażowe, zamki oraz systemów zabezpieczeń. Opcję można wyłączyć w ustawieniach lub też zarządzać czasem i można ją znaleźć w sekcji Bezpieczeństwo i ochrona dla ustawień domu.

iOS 17 beta 3 wprowadza też pewne zmiany w interfejsie dla opcji w sekcji usuniętych zdjęć. Dotknięcie menu z trzema kropkami spowoduje wyświetlenie różnych wyborów w zależności od tego, co dokładnie zaznaczono. Jeśli na przykład będzie to zdjęcie na żywo, to wśród opcji pojawi się możliwość konwersji takiej fotki na film.

Apple dodało też pewne zmiany obejmujące sekcję kondycji psychicznej w aplikacji Zdrowie. Pojawił się bardziej opływowy wygląd i nowa kolorystyka. Zmieniono na przykład kolory różnych emocji, a tło i przyciski odpowiadają wybranemu nastrojowi.

Apple wkrótce uruchomi publiczny program pilotażowy

Aktualizacja iOS 17 beta 3 została udostępniona (jak poprzednie dwie) tylko deweloperom aplikacji. To jednak wkrótce ulegnie zmianie i nowe oprogramowanie będą mogli wypróbować wszyscy chętni właściciele iPhone’ów. Na dniach powinien wystartować publiczny program pilotażowy, którego uruchomienie w lipcu zapowiedziano już w zeszłym miesiącu. Publiczni testerzy otrzymają do testów ten sam build, który w tym tygodniu trafił w ręce deweloperów.

Apple wraz z publiczną betą iOS 17 udostępni publicznie także inne nowe systemy operacyjne. Są to macOS Sonoma, watchOS 10 oraz tvOS i iPadOS z numerkami 17. Program pilotażowy potrwa kilka tygodni. Spodziewajmy się, że finalne wersje nowych aktualizacji zostaną udostępnione we wrześniu. Część z nich może zostać wydana w październiku.

źródło: opracowanie własne