iOS 17 beta — nowe funkcje dla iPhone’ów obejmujące bezpieczeństwo

iOS 17 beta to nowe oprogramowanie dla iPhone’ów, które wprowadza mnóstwo nowości. Są też nowe funkcje obejmujące bezpieczeństwo. Ich obecność sprawia, że korzystanie z telefonów z logo nadgryzionego jabłka stanie się po prostu bezpieczniejsze. Zobaczmy sobie, co to za nowe opcje.

Sesja kontaktu

Sesja kontaktu to jedna z nowości z iOS 17 beta w aplikacji Wiadomości. Informuje ona wybrane osoby o tym, że gdzieś się wybieramy i dzięki temu można im zapewnić dostęp do lokalizacji i pewność, że dotrze się do miejsca. Chcąc aktywować funkcję należy w aplikacji wybrać konwersację i następnie dotknąć ikonkę + w lewym dolnym narożniku. Z menu należy wskazać opcję Więcej i następnie Sesja kontaktu. Potem trzeba postępować zgodnie z informacjami umieszczonymi na ekranie.

Ostrzeżenie dotyczące treści poufnych

Nowe funkcje z zakresu bezpieczeństwa z systemu iOS 17 beta dla iPhone’ów obejmują także opcję o nazwie Ostrzeżenie dotyczące treści poufnych. Stosowne ustawienie znajduje się w sekcji Prywatność i ochrona, gdzie można je aktywować odpowiednim przełącznikiem. Pozwala to na wykrywanie nagich zdjęć czy filmów na telefonie. Jeszcze zanim zostaną wyświetlone. Dotyczy to przesyłania poprzez AirDrop czy w aplikacji Wiadomości.

Bezpieczeństwo komunikacji

iOS 17 beta zawiera także nową funkcję o nazwie Bezpieczeństwo komunikacji. Łączy się ona z wyżej wymienionym filtrem odpowiedzialnym za wykrywanie nagich zdjęć czy filmów. Ma to na celu ochronę dzieci przed dostępem do niepożądanych treści. Opcja została wprowadzona do iPhone’ów wcześniej. Jednak wraz z nową platformą Apple jej dostępność zostanie rozszerzona o kolejne rynki.

iOS 17 beta wkrótce dla wszystkich

Obecnie iOS 17 beta znajduje się na etapie poglądowej wersji, którą Apple udostępniło w czerwcu deweloperom aplikacji. Jednak już wkrótce rozpocznie się publiczny program pilotażowy. Wiemy, że ma on zostać uruchomiony później w tym miesiącu. Wtedy oprogramowanie i zaszyte w nim nowe funkcje będą mogli wypróbować wszyscy chętni właściciele iPhone’ów. Jeszcze przed wrześniową premierą finalnej aktualizacji dla wszystkich użytkowników. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać. Zanim to jednak nastąpi, to czeka nas jeszcze kilka tygodni beta testów, o czym z pewnością warto pamiętać.

