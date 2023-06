Apple A17 Bionic dla iPhone 15 Pro odkrywa nowe tajemnice

Apple A17 Bionic to procesor, który trafi do smartfonów iPhone 15 Pro i Max. Chip właśnie odkrywa przed nami nowe tajemnice. Wiemy, że jego produkcją zajmie się TSMC. Zostanie tu użyty proces N3B. Jednak Apple w przyszłym roku dla A17 Bionic ma wykorzystać inne rozwiązanie i takie trafi do modeli z serii iPhone 16.

Apple A17 Bionic to nowy chip z logo nadgryzionego jabłka, który trafi do smartfonów iPhone 15 Pro i Max. Premiera tych telefonów odbędzie się we wrześniu. Do tej pory poznaliśmy sporo szczegółów związanych z ich wyposażeniem. Teraz nowe tajemnice odkrywa przed nami sam chip. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Apple A17 Bionic dla modeli iPhone 15 Pro w procesie N3B

iPhone 15 Pro otrzyma procesor Apple A17 Bionic, który zostanie dostarczony przez TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Będzie to jeden z pierwszych chipów na rynku, który zostanie wykonany w 3-nm litografii. Wcześniej gigant z Cupertino korzystał z 5-nm węzła produkcyjnego. Przejście na nowe rozwiązanie pozwoli zmniejszyć rozmiar tranzystorów i przy okazji umieścić ich więcej na tej samej powierzchni. Poza tym wzrośnie efektywność energetyczna.

Chip Apple A17 Bionic dla smartfonów z serii iPhone 15 Pro będzie wykonany w procesie N3B. Jest to technologia, którą TSMC opracowało we współpracy z firmą z logo nadgryzionego jabłka. Niestety nie jest on kompatybilny z przyszłymi węzłami Tajwańczyków (N3P, N3X i N3S). To oznacza, że gigant z Cupertino będzie musiał wprowadzić potem sam pewne zmiany w obszarze projektowania układów.

W 2024 r. przejście na proces N3E

Co ciekawe proces N3B w pewnym momencie 2024 r. ma zostać zmieniony na inny. Tym nowym ma być N3E, który będzie prostszym, bardziej dostępnym węzłem, z którego będzie korzystać większość innych klientów TSMC. N3E ma mniej warstw EUV i niższą gęstość tranzystorów niż N3B, co skutkuje kompromisami w zakresie wydajności, ale proces może zapewnić lepszą wydajność.

Apple A17 Bionic w procesie N3E nie trafi do smartfonów iPhone 15 Pro. Zmiana nadejdzie dopiero w przyszłym roku. To oznacza, że te chipy produkowane przez TSMC powstaną już z myślą o tańszych modelach z serii 16, które to również mają otrzymać ten sam układ. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Na więcej szczegółów w tym zakresie przyjdzie nam poczekać.

Dokładne zmiany związane z procesorem Apple A17 Bionic owiane są tajemnicą. Możemy jednak spodziewać się jednakowo wzrostu wydajności dla rdzeni CPU oraz GPU, które mogą sięgać kilkudziesięciu procent w porównaniu do A16. Szczegóły poznamy we wrześniu, kiedy to odbędzie się premiera smartfonów iPhone 15 Pro i Max. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne informacje.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło