iOS 17 beta 2 do pobrania. Co nowego wnosi aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 17 beta 2 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Co nowego tu znajdziemy? Okazuje się, że nowości nie brakuje. Firma wprowadziła różne zmiany w iOS 17 beta 2, które obejmują różne obszary oprogramowania. Zobaczmy sobie, jakie modyfikacje wdrożono.

Aktualizacja iOS 17 beta 2 – co nowego

W iOS 17 beta 2 nowości nie brakuje. Apple przygotowało różne zmiany oraz modyfikacje. To co pierwsze rzuca się w oczy, to zaktualizowany ekran instalacji nowych wersji oprogramowania. Znajdziemy tu teraz więcej informacji, w tym związanych z dołączeniem do programu pilotażowego czy tworzeniem kopii zapasowych.

iOS 17 beta 2 zawiera także nowe porady dla różnych aplikacji, które są wyświetlane w małych okienkach. Dla przykładu w Wiadomości jest to podpowiedź związana z możliwością wysyłania odpowiedzi z użyciem Siri zamiast pisania na klawiaturze. Następnie mamy nową opcję dla Stanu gotowości. Dodano tutaj przełącznik, który odpowiada za wyciszanie powiadomień. Jednak te oznaczone statusem krytycznym będą dostarczane niezależnie od wyboru funkcji.

Nowości w aplikacji Muzyka

Muzyka w iOS 17 beta 2 również doczekała się pewnych nowości. Wiemy, że Apple dla tej aplikacji przygotowało trochę zmian i wiele z nich wdrożono już w pierwszej wersji poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadzono w uaktualnionej edycji software.

iOS 17 beta 2 wnosi istotną poprawkę dla funkcji crossfade w ustawieniach aplikacji Muzyka. Wcześniej próba włączenia tej opcji skutkowała nieoczekiwanym zamknięciem sekcji. Teraz problem rozwiązano i po prostu to działa. Przy okazji pojawiły się nowe widżety dla wybranych opcji, w tym na przykład dla rekomendacji. Na koniec warto wspomnieć o pomniejszych zmianach w ustawieniach lokalizacji.

Apple każe czekać na publiczny program pilotażowy

iOS 17 beta 2 nie jest jeszcze ogólnie dostępną wersją poglądową nowego oprogramowania dla iPhone’ów. Jest to edycja deweloperska, którą do testów otrzymali zarejestrowani programiści. Jeśli chcecie uzyskać dostęp już teraz, to możecie to zrobić poprzez założenie darmowego konta deweloperskiego, co niegdyś wiązało się z koniecznością uiszczenia opłaty. Dopiero wtedy można było pobierać nowe wersje systemów operacyjnych Apple, ale to na szczęście uległo zmianie.

Publiczny program pilotażowy iOS 17 beta zostanie uruchomiony w przyszłym miesiącu. Dokładny termin nie jest na razie znany. Powinno to jednak nastąpić kilka dni po udostępnieniu deweloperom trzeciej bety oprogramowania. Potem ten sam build zostanie oddany w ręce wszystkich zainteresowanych użytkowników iPhone’ów. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w nieco cierpliwości i poczekać.

źródło: opracowanie własne